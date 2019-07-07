مصرع شابين غرقا داخل بيارة مياه في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

سيارة اسعاف- أرشيفية

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، في مزرعة بإحدى عزب قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، نتيجة سقوطهما داخل بيارة مياه، وفشلت محاولات إنقاذهما من قِبل الأهالي ما تسبب في موتهما غرقا، وتبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط أحدهما وعندما حاول الآخر إنقاذه سقط معه فمات سويًّا داخل البيَّارة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحري بشأن ملابستها وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

كان اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بمصرع شابين في بيارة للمياه "غرقا" في قرية المنايف التابعة للمركز. وبانتقال المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه الرائد أحمد جمال والرائد أشرف الصوالحي، تبين أن