جريمة

مصرع شابين غرقا داخل بيارة مياه في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
سيارة اسعاف- أرشيفية
سيارة اسعاف- أرشيفية
لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، في مزرعة بإحدى عزب قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، نتيجة سقوطهما داخل بيارة مياه، وفشلت محاولات إنقاذهما من قِبل الأهالي ما تسبب في موتهما غرقا، وتبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط أحدهما وعندما حاول الآخر إنقاذه سقط معه فمات سويًّا داخل البيَّارة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحري بشأن ملابستها وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.
كان اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بمصرع شابين في بيارة للمياه "غرقا" في قرية المنايف التابعة للمركز. وبانتقال المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه الرائد أحمد جمال والرائد أشرف الصوالحي، تبين أن
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حبس-كلابشات

حبس شقيق مطرب شهير 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول لاستيلائه على مبالغ كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي لشقيقه المطرب. تعود تفاصيل الواقعة عندما تعاقد "و.ف"، شقيق مطرب شهير، مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وقيامه بمماطلة الشركة في تسليم الألبوم لمدة 7 سنوات، وحصوله على دفعات مالية للانتهاء من تسليم الألبوم، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018.
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النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.
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إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
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قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
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الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
حبس-كلابشات

اختلس 75 ألف جنيه.. حبس موظف بالمجمعات الاستهلاكية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهم «خ. م. س.» بائع لشركة المجمعات الاستهلاكية، لاتهامه باختلاس مبلغ 75215 جنيهًا من عهدته، إذ تعود أحداث القضية رقم 30294 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة أموال عامة برقم 36، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظف بالمجمعات باختلاس قيمة بضائع من جهة عمله.
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