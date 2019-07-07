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البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان
عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
وذكر أنه يجري حاليا "التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد"، ملمحا إلى أن "العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى". وتوصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، أول من أمس الجمعة، إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية. وكان المجلس العسكري، والتحالف
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