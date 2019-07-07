رياضة

مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
مدغشقر
مدغشقر
تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
المباراة بدأت بضغط كبير في وسط الملعب من جانب لاعبي مدغشقر، وسط تحفظ دفاعي كبير من منتخب الكونغو، الأمر الذي أسفر عن تقدم المنتخب الملجاشي بهدف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية من إبراهيم أمادا، ونجح المنتخب الكونغولي في تسجيل هدف التعادل عن طريق سيدريك باكامبو من رأسية رائعة في
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التشكيل الرسمي للبرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل والأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو تشكيل منتخب البرازيل وبيرو، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي
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معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
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الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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الكونغو وزيمبابوي الشوط الثانى‎ (5)

رئيس مازيمبي يعلق على اتهامه برشوة حارس زيمبابوي

أعرب مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، عن استيائه الشديد من الاتهامات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول منحه مقابل مالي لحارس منتخب زيمبابوي من أجل تسهيل فوز منتخب الكونغو الديمقراطية والتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد فوز المنتخب الكونغولي برباعية نظيفة. ولعب منتخبا زيمبابوي والكونغو مع مصر وأوغندا في المجموعة الأولى وفازت الفهود على زيمبابوي في أخر مباريات المجموعة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
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زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019

نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
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قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
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