مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

مدغشقر

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.

المباراة بدأت بضغط كبير في وسط الملعب من جانب لاعبي مدغشقر، وسط تحفظ دفاعي كبير من منتخب الكونغو، الأمر الذي أسفر عن تقدم المنتخب الملجاشي بهدف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية من إبراهيم أمادا، ونجح المنتخب الكونغولي في تسجيل هدف التعادل عن طريق سيدريك باكامبو من رأسية رائعة في