السيسي يُعين رئيسين لمحكمة النقض والنيابة الإدارية

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2019، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو 2019. كما أصدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2019، بتعيين المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو 2019،نشرت القرارين الجريدة الرسمية.? أدى المستشار عبد الله عصر، صباح أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي.

وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، السبت، اليمين