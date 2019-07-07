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السيسي يُعين رئيسين لمحكمة النقض والنيابة الإدارية

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2019، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو 2019. كما أصدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2019، بتعيين المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو 2019،نشرت القرارين الجريدة الرسمية.? أدى المستشار عبد الله عصر، صباح أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي.
وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، السبت، اليمين
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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
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التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.
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بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
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«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبدالله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبد الله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي، وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
النيابة الإدارية

المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للنيابة الإدارية

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن السيسي منح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو الماضي. والمنشاوي من مواليد 20 أغسطس 1951، حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973. الإدارية
السيسى (4)

السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
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سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
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