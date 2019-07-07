السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

شارك في الدورة قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول