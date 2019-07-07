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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
شارك في الدورة قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين.  وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول
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السيسي-يوقع

السيسي يُعين رئيسين لمحكمة النقض والنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2019، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو 2019. كما أصدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2019، بتعيين المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو 2019،نشرت القرارين الجريدة الرسمية.? أدى المستشار عبد الله عصر، صباح أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
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السيسي يدعو دول إفريقيا للتصديق على «التجارة الحرة»

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
السيسي-يوقع

بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
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