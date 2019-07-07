رياضة

التشكيل الرسمي للبرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
البرازيل
البرازيل
أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل والأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو تشكيل منتخب البرازيل وبيرو، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي
وواصل تيتي اعتماده على الثنائي الهجومي روبيرتو فيرمينو جابرييل جيسوس، ودفع بنفسه تشكيلته التي قهرت الأرجنتين 2-0 في نصف النهائي. بينما يقود باولو جيريرو هجوم بيرو، ويعاونه كريستيان كويفا وأندري كاريّو. البرازيل تمتلك 8 ألقاب في رصيدها، بينما توجت بيرو مرتين فقط. تشكيل البرازيل حراسة المرمى: أليسون
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مدغشقر_الكونغو (3)

مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
منتخب-امريكا (2)

معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
رينارد‎

الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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الأرجنتين وشيلي

المنتخب الأرجنتيني يحصد المركز الثالث بكوبا أمريكا

اقتنص المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية، عقب الفوز على نظيره منتخب تشيلي، بهدفين مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019، سجل الأهداف كل من سيرجيو أجويرو وباولو ديبالا للأرجنتين، بينما سجل للمنتخب التشيلي فيدال من ركلة جزاء. وتقدم الأرجنتين مبكرًا بالهدف الأول الذي جاء بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي من منتصف الميدان تضع أجويرو منفردا بالمرمى ليراوغ الحارس ببراعة ويسددها في المرمى بنجاح، وذلك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.
تشيلي وبيرو 5

بيرو تصعق تشيلي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو مفاجأة كبرى، بتأهله إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على تشيلي بنتيجة 3 - 0، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، الخميس، على ملعب جريميو أرينا، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل. بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين، وتمكن منتخب بيرو من مباغتة تشيلي بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيديسون فلوريس من متابعة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك، قبل أن يستغل كاريلو خطأ الحارس أرياس، ويمرر عرضية رائعة ليوشيمار يوتون الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول على عكس التوقعات بنتيجة 2 - 0 لصالح بيرو.
تشيلي

تشيلي Vs بيرو.. من يواجه البرازيل في نهائي كوبا؟

يحتضن ملعب أرينا دي جريميو في بورتو أليجري فجر غد الخميس، نصف النهائي الثاني في بطولة كوبا أمريكا، وذلك عندما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي حاملة لقب آخر نسختين، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويواجه الفائز من تلك المباراة البلد المضيف البرازيل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، وتـأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيًا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا 3-1 قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.
الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".
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