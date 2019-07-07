التشكيل الرسمي للبرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

البرازيل

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل والأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو تشكيل منتخب البرازيل وبيرو، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي

وواصل تيتي اعتماده على الثنائي الهجومي روبيرتو فيرمينو جابرييل جيسوس، ودفع بنفسه تشكيلته التي قهرت الأرجنتين 2-0 في نصف النهائي. بينما يقود باولو جيريرو هجوم بيرو، ويعاونه كريستيان كويفا وأندري كاريّو. البرازيل تمتلك 8 ألقاب في رصيدها، بينما توجت بيرو مرتين فقط. تشكيل البرازيل حراسة المرمى: أليسون