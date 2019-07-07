رياضة

BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
تريزيجيه
تريزيجيه
يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
وأوضحت الشبكة، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم أستون فيلا للصفقة، ليجاور مواطنه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، الذي صعد مع الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي. وذكرت تقارير صحفية، أن هناك صراعا من بعض أندية البريميرليج، على ضم تريزيجيه، حيث قال موقع «ليفربول إيكو» إن إيفرتون
اقرأ المزيد
مباراة البرازيل وفنزويلا 2

كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
الجزائر-وغينيا (8)

الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
مران-الأهلي‎

الأهلي في إسبانيا.. جلسة لاسارتي وتأهيل محمود وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بالمعسكر المغلق المُقام في إسبانيا بمدينة إليكانتي، حيث خصص اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية، وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت 45 دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق، وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (1)

نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.
تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
تريزيجية (1)

نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

يرى محمود فتح الله، مدافع نادي النجوم، أن محمود حسن «تريزيجيه»، هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل الهجومي للمنتخب بيد المدير الفني، لأن الفراعنة لديهم عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء أفضل في خط الهجوم. وأضاف فتح الله، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن منتخب مصر لديه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في بطولة الأمم الإفريقية.
تريزيجية (2)

المحمدي يضع تريزيجيه على رادار أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، في التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفراعنة وفريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت صحيفة صن الإنجليزية أن ديان سميث المدير الفني للفريق الإنجليزي استطلع رأي أحمد المحمدي قائد الفراعنة في مستوى محمود حسن تريزيجيه، ونصحه المحمدي بضرورة التعاقد مع تريزيجيه الذي يملك إمكانيات فنية وسرعات كبيرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org