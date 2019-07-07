BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

تريزيجيه

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.

وأوضحت الشبكة، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم أستون فيلا للصفقة، ليجاور مواطنه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، الذي صعد مع الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي. وذكرت تقارير صحفية، أن هناك صراعا من بعض أندية البريميرليج، على ضم تريزيجيه، حيث قال موقع «ليفربول إيكو» إن إيفرتون