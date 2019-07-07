جريمة

حبس شقيق مطرب شهير 3 سنوات بتهمة النصب

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول لاستيلائه على مبالغ كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي لشقيقه المطرب. تعود تفاصيل الواقعة عندما تعاقد "و.ف"، شقيق مطرب شهير، مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وقيامه بمماطلة الشركة في تسليم الألبوم لمدة 7 سنوات، وحصوله على دفعات مالية للانتهاء من تسليم الألبوم، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018.
واضطرت الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها القانونية. وتبين للمحكمة أن المدعي عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس "و. ف"، ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت قدره 10001، وإلزام
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حبس المتهمين في قتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة

قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين في قتل محام وإصابة آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا أول أمس من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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مصرع شابين غرقا داخل بيارة مياه في الإسماعيلية

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، في مزرعة بإحدى عزب قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، نتيجة سقوطهما داخل بيارة مياه، وفشلت محاولات إنقاذهما من قِبل الأهالي ما تسبب في موتهما غرقا، وتبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط أحدهما وعندما حاول الآخر إنقاذه سقط معه فمات سويًّا داخل البيَّارة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحري بشأن ملابستها وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.
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النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.
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إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
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