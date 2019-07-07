حبس شقيق مطرب شهير 3 سنوات بتهمة النصب

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

حبس - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول لاستيلائه على مبالغ كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي لشقيقه المطرب. تعود تفاصيل الواقعة عندما تعاقد "و.ف"، شقيق مطرب شهير، مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وقيامه بمماطلة الشركة في تسليم الألبوم لمدة 7 سنوات، وحصوله على دفعات مالية للانتهاء من تسليم الألبوم، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018.

واضطرت الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها القانونية. وتبين للمحكمة أن المدعي عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس "و. ف"، ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت قدره 10001، وإلزام