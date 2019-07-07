رياضة

الأهلي في إسبانيا.. جلسة لاسارتي وتأهيل محمود وحيد

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بالمعسكر المغلق المُقام في إسبانيا بمدينة إليكانتي، حيث خصص اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية، وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت 45 دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق، وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.
وحرص الجهاز الفني للأهلي على تنفيذ عدد من الجمل الفنية، وقام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإشراف على الفقرات الفنية التي شملت تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، والتدريب على الاختراق من الأجناب والكرات العرضية. وواصل محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي، وخاض اللاعب فقرات
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مباراة البرازيل وفنزويلا 2

كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
الجزائر-وغينيا (8)

الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
تريزيجية (2)

BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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تدريبات الأهلي (2)

مران الأهلي.. غياب علاء وتدريبات في الجيم للثلاثي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى. وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.
تدريبات الأهلي (2)

مران الأهلي.. ظهور حسين السيد وانتظام علي لطفي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، أعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.
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الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
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