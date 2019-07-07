الأهلي في إسبانيا.. جلسة لاسارتي وتأهيل محمود وحيد

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بالمعسكر المغلق المُقام في إسبانيا بمدينة إليكانتي، حيث خصص اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية، وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت 45 دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق، وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تنفيذ عدد من الجمل الفنية، وقام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإشراف على الفقرات الفنية التي شملت تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، والتدريب على الاختراق من الأجناب والكرات العرضية. وواصل محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي، وخاض اللاعب فقرات

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تنفيذ عدد من الجمل الفنية، وقام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإشراف على الفقرات الفنية التي شملت تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، والتدريب على الاختراق من الأجناب والكرات العرضية.



وواصل محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي، وخاض اللاعب فقرات بدنية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل البرنامج الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية في وقت سابق.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلعب فريق سوكر سمارت بدوري القسم الثالث بإسبانيا.



ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق إقامة وديتين أخريين يومي 11 و15 يوليو، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.