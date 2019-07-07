الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

منتخب الجزائر

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.

المباراة شهدت سيطرة من المنتخب الجزائري منذ البداية، واستطاع أن يصل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر إلى مرمى المنتخب الغيني أكثر من مرة، وأهدر فرصة محققة للتقدم، بعدها بدقائق قليلة تمكن يوسف البلايلي من تسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء. بعد الهدف تراجع أداء الجزائر قليلا واستحوذ لاعبو غينيا على الكرة بعض