الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
منتخب الجزائر
تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
المباراة شهدت سيطرة من المنتخب الجزائري منذ البداية، واستطاع أن يصل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر إلى مرمى المنتخب الغيني أكثر من مرة، وأهدر فرصة محققة للتقدم، بعدها بدقائق قليلة تمكن يوسف البلايلي من تسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء.
بعد الهدف تراجع أداء الجزائر قليلا واستحوذ لاعبو غينيا على الكرة بعض
المباراة شهدت سيطرة من المنتخب الجزائري منذ البداية، واستطاع أن يصل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر إلى مرمى المنتخب الغيني أكثر من مرة، وأهدر فرصة محققة للتقدم، بعدها بدقائق قليلة تمكن يوسف البلايلي من تسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء.
بعد الهدف تراجع أداء الجزائر قليلا واستحوذ لاعبو غينيا على الكرة بعض الوقت لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرًا وعادت السيطرة مرة أخرى للجزائر لكن دون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الصحراء 1-0.
مع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو غينيا تنظيم صفوفهم والعودة للمباراة لكنهم فشلوا في الوصول إلى مرمى الجزائر واستطاع لاعبو الجزائر استغلال اندفاع غينيا وتمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني.
واستطاع البديل آدم أوناس أن يحرز الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بفوز محاربي الصحراء 3- 0.