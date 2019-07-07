كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

البرازيل

انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.

وسجل الهدف الأول إيفرتون لاعب راقصي السامبا في الدقيقة 15، بينما سجل هدف التعادل لبيرو اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول وأحرز جابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان المدرب البرازيلي تيتي بدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: دانييل ألفيش–