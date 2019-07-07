رياضة

كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
البرازيل
البرازيل
انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
وسجل الهدف الأول إيفرتون لاعب راقصي السامبا في الدقيقة 15، بينما سجل هدف التعادل لبيرو اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول وأحرز جابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان المدرب البرازيلي تيتي بدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: دانييل ألفيش–
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تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
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كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
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بيرو تصعق تشيلي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو مفاجأة كبرى، بتأهله إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على تشيلي بنتيجة 3 - 0، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، الخميس، على ملعب جريميو أرينا، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل. بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين، وتمكن منتخب بيرو من مباغتة تشيلي بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيديسون فلوريس من متابعة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك، قبل أن يستغل كاريلو خطأ الحارس أرياس، ويمرر عرضية رائعة ليوشيمار يوتون الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول على عكس التوقعات بنتيجة 2 - 0 لصالح بيرو.
تشيلي

تشيلي Vs بيرو.. من يواجه البرازيل في نهائي كوبا؟

يحتضن ملعب أرينا دي جريميو في بورتو أليجري فجر غد الخميس، نصف النهائي الثاني في بطولة كوبا أمريكا، وذلك عندما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي حاملة لقب آخر نسختين، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويواجه الفائز من تلك المباراة البلد المضيف البرازيل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، وتـأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيًا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا 3-1 قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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