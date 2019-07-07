تعرف على تشكيل قطاع الناشئين الجديد بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

فتحي مبروك

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين للموسم الجديد، بعد الاعتماد من جانب لجنة تخطيط الكرة، حيث يستمر فتحي مبروك في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين ويساعده هشام حنفي، بينما يتولى إكرامي الشحات منصب المشرف العام على مدربي حراس المرمى ويتولى جمال السيد منصب مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2008-2009-2010 بينما تامر حفني يتولى نفس المنصب ولكن لمواليد 2006 و2007. ونشر الموقع الرسمي تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة والتي تبدأ بفريق مواليد 2000 بتولي مدحت طه الإدارة الفنية ويعاونه عبد الله فاروق لاعب الأهلي

وجاء تشكيل القطاع كالتالي: جهاز مواليد 2000: مدحت طه اسماعيل.. مدير فني عبدالله فاروق.. مدرب عام خالد حسن مدرب حراس مرمى جهاز مواليد 2001: أحمد سراج.. مدير فني أحمد عبد الظاهر.. مدرب عام ممدوح عبيد.. مدرب تامر دسوقي.. مدرب حراس جهاز مواليد 2002: ياسر محمدين.. مدير فني أشرف أبو زيد..