تعرف على تشكيل قطاع الناشئين الجديد بالأهلي
تحرير:أحمد سعيد
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
فتحي مبروك
أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين للموسم الجديد، بعد الاعتماد من جانب لجنة تخطيط الكرة، حيث يستمر فتحي مبروك في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين ويساعده هشام حنفي، بينما يتولى إكرامي الشحات منصب المشرف العام على مدربي حراس المرمى ويتولى جمال السيد منصب مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2008-2009-2010 بينما تامر حفني يتولى نفس المنصب ولكن لمواليد 2006 و2007.
ونشر الموقع الرسمي تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة والتي تبدأ بفريق مواليد 2000 بتولي مدحت طه الإدارة الفنية ويعاونه عبد الله فاروق لاعب الأهلي
وجاء تشكيل القطاع كالتالي:
جهاز مواليد 2000:
مدحت طه اسماعيل.. مدير فني
عبدالله فاروق.. مدرب عام
خالد حسن مدرب حراس مرمى
جهاز مواليد 2001:
أحمد سراج.. مدير فني
أحمد عبد الظاهر.. مدرب عام
ممدوح عبيد.. مدرب
تامر دسوقي.. مدرب حراس
جهاز مواليد 2002:
ياسر محمدين.. مدير فني
أشرف أبو زيد..
وجاء تشكيل القطاع كالتالي:
جهاز مواليد 2000:
مدحت طه اسماعيل.. مدير فني
عبدالله فاروق.. مدرب عام
خالد حسن مدرب حراس مرمى
جهاز مواليد 2001:
أحمد سراج.. مدير فني
أحمد عبد الظاهر.. مدرب عام
ممدوح عبيد.. مدرب
تامر دسوقي.. مدرب حراس
جهاز مواليد 2002:
ياسر محمدين.. مدير فني
أشرف أبو زيد.. مدرب
محمد سمارة.. مدرب
محمد فتوح.. مدرب حراس مرمى
جهاز 2003:
محمد سعد.. مدير فني
شريف عبد الفضيل.. مدرب عام
محمد أحمد ماهر.. مدرب
بهاء جمال.. مدرب حراس مرمى
جهاز مواليد 2004:
ياسر ريان.. مدير فني
إسحاق أول.. مدرب عام
أنور وجدي.. مدرب حراس مرمى
جهاز مواليد 2005:
أحمد سمير.. مدير فني
معتز إينو.. مدرب عام
أحمد إبراهيم.. مدرب حراس مرمى
جهاز 2006:
أحمد جمال مدرب عام
زكريا حسين مدرب