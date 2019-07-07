رياضة

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين الجديد بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين للموسم الجديد، بعد الاعتماد من جانب لجنة تخطيط الكرة، حيث يستمر فتحي مبروك في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين ويساعده هشام حنفي، بينما يتولى إكرامي الشحات منصب المشرف العام على مدربي حراس المرمى ويتولى جمال السيد منصب مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2008-2009-2010 بينما تامر حفني يتولى نفس المنصب ولكن لمواليد 2006 و2007. ونشر الموقع الرسمي تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة والتي تبدأ بفريق مواليد 2000 بتولي مدحت طه الإدارة الفنية ويعاونه عبد الله فاروق لاعب الأهلي
وجاء تشكيل القطاع كالتالي: جهاز مواليد 2000: مدحت طه اسماعيل.. مدير فني عبدالله فاروق.. مدرب عام خالد حسن مدرب حراس مرمى جهاز مواليد 2001: أحمد سراج.. مدير فني أحمد عبد الظاهر.. مدرب عام ممدوح عبيد.. مدرب تامر دسوقي.. مدرب حراس جهاز مواليد 2002:  ياسر محمدين.. مدير فني أشرف أبو زيد..
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فاروق جعفر

فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
محمد-صلاح

أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
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مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
النادى-الاهلى

اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.
لاسارتى (1)

لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
افتتاح-أهلي-مدينة نصر- (3)

وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
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