حبس المتهمين في قتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

حبس - صورة أرشيفية

قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين في قتل محام وإصابة آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا أول أمس من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتبين لأجهزة الأمن أن الجناة هما: ح م م 38 عامًا مسجل وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة و "م ن ح"، 36 عامًا سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسلاح أبيض" مالك السيارة المستخدمة فى واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومناقشتهما للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.وبالفحص