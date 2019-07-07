جريمة

حبس المتهمين في قتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين في قتل محام وإصابة آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا أول أمس من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وتبين لأجهزة الأمن أن الجناة هما: ح م م 38 عامًا مسجل وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة و "م ن ح"، 36 عامًا سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسلاح أبيض" مالك السيارة المستخدمة فى واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومناقشتهما للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.وبالفحص
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حبس شقيق مطرب شهير 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول لاستيلائه على مبالغ كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي لشقيقه المطرب. تعود تفاصيل الواقعة عندما تعاقد "و.ف"، شقيق مطرب شهير، مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وقيامه بمماطلة الشركة في تسليم الألبوم لمدة 7 سنوات، وحصوله على دفعات مالية للانتهاء من تسليم الألبوم، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع شابين غرقا داخل بيارة مياه في الإسماعيلية

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، في مزرعة بإحدى عزب قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، نتيجة سقوطهما داخل بيارة مياه، وفشلت محاولات إنقاذهما من قِبل الأهالي ما تسبب في موتهما غرقا، وتبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط أحدهما وعندما حاول الآخر إنقاذه سقط معه فمات سويًّا داخل البيَّارة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحري بشأن ملابستها وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.
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النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.
غرق-عوامة (3)

إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
القبض-على-متهم

فسخت الخطوبة.. نجار يحرق شقة خطيبته بشبرا الخيمة

أشعل نجار النار في شقة عاملة نظافة بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، إثر خلاف بينهما؛ بسبب فسخ خطوبة ابنتها منه، وفي أثناء سرقته الشقة ألقى سيجارة فأشعلت النار في محتوياتها. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من سيدة تدعى "خديجة.ص"، 40 عاما، عاملة نظافة مقيمة بأرض أم بيومي، دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة شاشتي تليفزيون حال وجودها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض، دائرة القسم.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
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