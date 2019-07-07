حبس المتهمين في قتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة
تحرير:هيثم بطاح
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
حبس - صورة أرشيفية
قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين في قتل محام وإصابة آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا أول أمس من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وتبين لأجهزة الأمن أن الجناة هما: ح م م 38 عامًا مسجل وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة و "م ن ح"، 36 عامًا سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسلاح أبيض" مالك السيارة المستخدمة فى واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومناقشتهما للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.وبالفحص
وتبين لأجهزة الأمن أن الجناة هما: ح م م 38 عامًا مسجل وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة و "م ن ح"، 36 عامًا سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسلاح أبيض" مالك السيارة المستخدمة فى واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومناقشتهما للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.
وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يُدعى "محمد . ز"35 عامًا، محام، تعرّض زميله "همام . أ"، لسرقة مكتبه في منطقة المنشية دائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته في منطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وفي أثناء سيرهما أول أمس شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة.
وقاما المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابلا من الطلقات النارية بطريقة عشوائية ما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة في الصدر تُوفي علي إثرها والثانى بالكتف وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.
وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين سالفي الذكر وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهما في مدينة السلام وبالعرض على النيابة أصدرت قراراها السابق.