ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

دونالد ترامب

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".

وقال ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".وتابع "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي من أجل حماية مصالحنا فى وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس