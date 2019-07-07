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ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
وقال ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".وتابع "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي من أجل حماية مصالحنا فى وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس
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ترامب

وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
انفجار

انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهر مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
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أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
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تمثال «خيال مآتة» لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

قرب مسقط رأسها في "سلوفينيا"، كُشف، أمس الجمعة، عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن التمثال نحته الفنان المحلي أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني، مشيرةً إلى أنه يتزامن الكشف عن التمثال -الذي يبدو ساخرا- مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا، عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.
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الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
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