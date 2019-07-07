محرز: روح لاعبي الجزائر أكثر ما يسعدني في البطولة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

رياض محرز

أكد رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، والفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام غينيا في دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر، مساء الأحد، أن المباراة لم تكن سهلة لأنها كانت أمام منافس قوي، مشيرًا إلى أن فريقه تمكن من استغلال الفرص التهديفية التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. وأعرب محرز، خلال تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة لقناة beIN Sports، عن سعادته بالمستوى القوي الذي يقدمه منتخب الجزائر في البطولة، والروح الرائعة التي تجمع كل اللاعبين المتواجدين بالقائمة.

وتابع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تصريحاته، قائلًا: «سيطرنا على المباراة منذ بدايتها، واستطعنا أن نستغل الفرص، ومن المهم ألا تستقبل شباكنا أهداف، لم نستقبل أهدافا وهذا مهم، ومستوانا يتحسن من مباراة إلى أخرى». وتأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على