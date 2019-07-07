محرز يحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الجزائر وغينيا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

محرز

حصل رياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الجزائر مع غينيا والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وقدم محرز مستوى متميزا خلال المباراة، واستطاع أن يحرز الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا، ليقود محرز فريقه نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم آدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري اللقاء لصالحه، ويحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ومواجهة منتخب مدغشقر الذي تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.