رياضة

محرز يحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الجزائر وغينيا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
محرز
محرز
حصل رياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الجزائر مع غينيا والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وقدم محرز مستوى متميزا خلال المباراة، واستطاع أن يحرز الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا، ليقود محرز فريقه نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.
تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء
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فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
محمد-صلاح

أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
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الجزائر-وغينيا (8)

الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
منتخب-الجزائر‎ (1)

مدرب الجزائر يسعى لتكرار سيناريو قطر في كان 2019

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم كانت بمثابة بطولة مصغرة، انتهت بنجاح بعد حصد العلامة الكاملة ولكن المرحلة القادمة ستكون أشبه بالكؤوس، وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غينيا، أن التعامل النفسي مع المباريات سيكون مختلفا، لأنها أشبه باللقاء الفاصل. ونوة بلماضي على أن تاريخ غينيا ضد الجزائر يبدو كبيرا وبالتالي عليهم تحقيق الفوز وتصحيح المسار، وأشار إلى أن المديح الذي تلقاه في الدور الأول لن يجعل الفريق يدخل المباراة بثقة زائدة خاصة أن الفريق مطالب بالتواضع فعلى اللاعبين ألا يشعروا بأنهم يطيرون في السماء.
نيجيريا - سيشل‎

نيجيريا تهزم غينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره الغيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على استاد الإ‘سكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كينيث أوميريو وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 نهائي البطولة.
جماهير-الجزائر‎

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
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