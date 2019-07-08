عادل إمام ينشر صورة نادرة مع سعيد صالح على إنستجرام

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

الفنان عادل إمام

نشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة له برفقة صديقه الفنان الراحل سعيد صالح. ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها كثير من التعليقات. ورحل الفنان سعيد صالح، عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 بعد أزمة قلبية حادة، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية مجيريا في محافظة المنوفية. ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير، أواخر الشهر الماضي، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019

ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 أشهر حتى شهر سبتمبر المقبل،