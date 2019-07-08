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عادل إمام ينشر صورة نادرة مع سعيد صالح على إنستجرام

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام
نشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة له برفقة صديقه الفنان الراحل سعيد صالح. ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها كثير من التعليقات. ورحل الفنان سعيد صالح، عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 بعد أزمة قلبية حادة، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية مجيريا في محافظة المنوفية. ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير، أواخر الشهر الماضي، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019
ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 أشهر حتى شهر سبتمبر المقبل،
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فنانة بدرجة محامية.. أشهر 5 شخصيات لإنجي وجدان

لم يكن أحد يتوقع النجاح الكبير الذى حققته الفنانة إنجى وجدان، فى أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، وربما هي نفسها لم تكن تتوقع هذا، لذلك كان نجاح مسلسل «طلعت روحي» مفاجأة للجميع، وبصفة خاصة الجمهور الذي بُهر بشخصية إنجي وجدان وأدائها وقدرتها على جذب المشاهدين إليها لمتابعة عملها الذي عُرض خارج مواسم العرض التي تتسم بارتفاع نسبة المشاهدة. وتساءل الجمهور عن أسباب عدم حصولها على فرصة من قبل، خاصة أن ظهورها كان مقصورا على الأدوار الثانوية، وكتب لها مسلسلها الأخير شهادة ميلاد جديدة لفنانة متمكنة وواثقة بنفسها، نجحت فى أن تجعل الجمهور متقبلا ذاته.
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شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد والسبب رانيا يوسف

من وقت لآخر تثير الفنانة المعتزلة شيماء عقيد، ضجة كبيرة بظهورها على الساحة الفنية مرة أخرى، خاصة أنها منذ أن قررت الابتعاد عن الفن فى عام 2006 من أجل التفرغ لتربية أبنائها، لم تتراجع عن قرارها مثل الكثير من الفنانات، وكان أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف، وهما يجلسان معًا ويستمعان إلى أغاني «أم كلثوم»، وتفاجأ الجمهور بها، خاصة أن ملامحها لم تتغير. وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو لهما، قبل ساعات على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه: «مافيش أحلى من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الغالية شيماء عقيد».
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صلاح عبد الله عن هزيمة المنتخب: «ببكي زي العيال»

علق الفنان صلاح عبد الله على أداء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا وخروجه من البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد، مساء أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم.. بس بصراحة مش قادر أقولها حزين وببكي زي العيال"، في الوقت الذي أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، لتتولى استقالات أعضاء المجلس.
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نيكول سابا.. عارضة أزياء اكتشفها عادل إمام سينمائيا

نيكول سابا.. دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها من البداية لم تكن تفكر فيه، فهي خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وهي بالأساس كانت تعمل كعارضة أزياء مع شقيقتها "نادين"، وجاءتها فرصة عام 1997 وشاركت في كليب «عيني» للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بينما نقلتها الحقيقية كانت بسبب صورة لها رآها النجم الكبير عادل إمام على غلاف إحدى المجلات، فطلب أن يتم إحضار صاحبتها لتكون أمامه في عمل سيُحقق لها نجومية كبيرة، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، وعلى الرغم من ذلك لم تنس عملها كعارضة.
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ريهام عبد الغفور ترد على مهاجمي صورتها مع ابنها

اعتادت الفنانة ريهام عبد الغفور على إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا تنشر أبدا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت أن تفاجئ الجمهور مؤخرًا بالكشف عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، إذ نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورتها مع نجلها الذي ظهر شابا يفوقها طولا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
عادل-امام

تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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