البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

البرازيل

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.

المباراة بدأت بضغط كبير من راقصي السامبا وسط عدم تركيز كبير من لاعبي بيرو، الأمر الذي أسفر عن تسجيلهم الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 15، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبيرو إثر لمسة يد على المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، ترجمها باولو جيريرو بهدف التعادل في الدقيقة 44، لكن قبل نهاية الشوط الأول تمكن خيسوس