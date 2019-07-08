رياضة

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
البرازيل
البرازيل
توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
المباراة بدأت بضغط كبير من راقصي السامبا وسط عدم تركيز كبير من لاعبي بيرو، الأمر الذي أسفر عن تسجيلهم الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 15، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبيرو إثر لمسة يد على المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، ترجمها باولو جيريرو بهدف التعادل في الدقيقة 44، لكن قبل نهاية الشوط الأول تمكن خيسوس
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فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
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أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (1)

محرز يحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الجزائر وغينيا

حصل رياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الجزائر مع غينيا والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وقدم محرز مستوى متميزا خلال المباراة، واستطاع أن يحرز الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا، ليقود محرز فريقه نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.
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كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
منتخب البرازيل

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
تشيلي وبيرو 5

بيرو تصعق تشيلي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو مفاجأة كبرى، بتأهله إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على تشيلي بنتيجة 3 - 0، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، الخميس، على ملعب جريميو أرينا، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل. بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين، وتمكن منتخب بيرو من مباغتة تشيلي بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيديسون فلوريس من متابعة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك، قبل أن يستغل كاريلو خطأ الحارس أرياس، ويمرر عرضية رائعة ليوشيمار يوتون الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول على عكس التوقعات بنتيجة 2 - 0 لصالح بيرو.
تشيلي

تشيلي Vs بيرو.. من يواجه البرازيل في نهائي كوبا؟

يحتضن ملعب أرينا دي جريميو في بورتو أليجري فجر غد الخميس، نصف النهائي الثاني في بطولة كوبا أمريكا، وذلك عندما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي حاملة لقب آخر نسختين، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويواجه الفائز من تلك المباراة البلد المضيف البرازيل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، وتـأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيًا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا 3-1 قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.
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