شوبير يخرج عن صمته: هاني أبو ريدة لديه مشكلة خطيرة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص

شوبير

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إذ قال خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، إنه لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، طوال الفترة المقبلة، معلقًا: «إحنا صعب قوي نوصل لهاني أبو ريدة، ومش بيرد على كل الاتصالات»، موضحا أن أبو ريدة لديه مشكلة عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وأن انقطاع الاتصالات معه كان يصل لأسبوع كامل في كثير من الأحيان.

ونفى شوبير تعرضه للضغط من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قبل تقديم استقالته رسميا بساعات قليلة، مؤكدًا أنه وجد تفضيل من الوزير باستقالة مجلس اتحاد الكرة. وشدد على أن اتحاد الكرة أحد المسؤولين عما حدث لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن وزير الرياضة يفكر في تشكيل لجنة لإدارة