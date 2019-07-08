رياضة

فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
وطالب فاروق جعفر، إسناد رئاسة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، قائلًا: «عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة.. وماينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد». وانتقد جعفر تواجد أعضاء اتحاد الكرة بالإعلام، قائلًا: «مينفعش عضو
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البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
محمد-صلاح

أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (1)

محرز يحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الجزائر وغينيا

حصل رياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الجزائر مع غينيا والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وقدم محرز مستوى متميزا خلال المباراة، واستطاع أن يحرز الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا، ليقود محرز فريقه نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.
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اجيرى (1)

مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدًا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي بخصوص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق بعد أيام قليلة في مصر، حيث يقع في المجموعة إلى جانب المنتخب الوطني وأوغندا وزيمبابوي، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق وأن توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في أثيوبيا 1968 وفي مصر بالذات عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
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