فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

فاروق جعفر

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".

وطالب فاروق جعفر، إسناد رئاسة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، قائلًا: «عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة.. وماينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد». وانتقد جعفر تواجد أعضاء اتحاد الكرة بالإعلام، قائلًا: «مينفعش عضو