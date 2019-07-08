رياضة

مفاجأة بخصوص الشرط الجزائي في عقد أجيري

تحرير:أحمد بركات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
أجيري
أجيري
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف ايهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق الذي تقدم هو الآخر باستقالته. بعد خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على استاد القاهرة، ليتأهل منتخب الأولاد لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية.
وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن خافيير أجيري، وقع عقد تدريب المنتخب الوطني يوم 2 أغسطس عام 2018، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وينص عقد المدرب المكسيكي، على أنه في حال فسخ التعاقد بين الطرفين في عامه الأول لا يحصل أجيري على أي شروط جزائية، ومن ثم فإن المدرب رحل دون أن يكلف اتحاد
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
رضا عبد العال

عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.
محمد-صلاح

شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".
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محمد-صلاح

أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
محمدو الونـش

المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
مصر-والكونغو (3)

المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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