مفاجأة بخصوص الشرط الجزائي في عقد أجيري

تحرير:أحمد بركات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص

أجيري

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف ايهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق الذي تقدم هو الآخر باستقالته. بعد خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على استاد القاهرة، ليتأهل منتخب الأولاد لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية.

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن خافيير أجيري، وقع عقد تدريب المنتخب الوطني يوم 2 أغسطس عام 2018، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وينص عقد المدرب المكسيكي، على أنه في حال فسخ التعاقد بين الطرفين في عامه الأول لا يحصل أجيري على أي شروط جزائية، ومن ثم فإن المدرب رحل دون أن يكلف اتحاد