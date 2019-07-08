رياضة

جروب خاص وضغوط.. كواليس أزمة عمرو وردة (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن موقفه في أزمة عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه رأى واقعة عارضة الأزياء مبالغا فيها، وأنه رحب بالتجاوز عنها، خاصة أن البعض كان يرغب في تضخيم الأمور.. وتقدم شوبير وجميع أعضاء اتحاد الكرة، باستقالتهم من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.
وأوضح شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أن الواقعة الثانية لوردة أسفرت عن قرار استبعاده من هاني أبو ريدة، الذي أبلغ أعضاء الاتحاد عبر جروب خاص، قبل إصدار القرار في بيان رسمي، بموافقة وتأييد من المجلس.  وتابع: «رفضت
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
رضا عبد العال

عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.
محمد-صلاح

شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".
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محمد-صلاح

شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".
مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
هيثم-فاروق

هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.
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