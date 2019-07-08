جروب خاص وضغوط.. كواليس أزمة عمرو وردة (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن موقفه في أزمة عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه رأى واقعة عارضة الأزياء مبالغا فيها، وأنه رحب بالتجاوز عنها، خاصة أن البعض كان يرغب في تضخيم الأمور.. وتقدم شوبير وجميع أعضاء اتحاد الكرة، باستقالتهم من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.

وأوضح شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أن الواقعة الثانية لوردة أسفرت عن قرار استبعاده من هاني أبو ريدة، الذي أبلغ أعضاء الاتحاد عبر جروب خاص، قبل إصدار القرار في بيان رسمي، بموافقة وتأييد من المجلس. وتابع: «رفضت