شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".

وشدد حارس النادي الأهلي الأسبق، على أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على اللاعبين تسببت في فشل المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية، ومعهم الجهاز الفني وأن نسبة مسؤوليتهم لا تقل عن 75%، بينما يتحمل اتحاد الكرة 25% من الأخطاء. وأوضح، أن السبب الرئيسي في الخروج من البطولة كان فنيًا وأمور أخرى متعلقة بالأحمال البدنية،