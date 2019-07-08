رياضة

عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.
الإعلان الجديد الذي طرحته شيبسي، يلوم المشاركين فيه بغضب، لاعبي المنتخب وجهازه، على عدم الاهتمام بنصائحهم في الإعلان الأول. وظهر في الإعلان الجديد حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري للفراعنة والذي نجح المنتخب في اقتناص لقب "الكان" 3 مرات متتالية تحت قيادته، وبجانبه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق،
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محمد-صلاح

شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".
فاروق جعفر

فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
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محمد-صلاح

أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
مروان محسن (2)

مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.
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مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
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