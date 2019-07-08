عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ ص

رضا عبد العال

"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.

الإعلان الجديد الذي طرحته شيبسي، يلوم المشاركين فيه بغضب، لاعبي المنتخب وجهازه، على عدم الاهتمام بنصائحهم في الإعلان الأول. وظهر في الإعلان الجديد حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري للفراعنة والذي نجح المنتخب في اقتناص لقب "الكان" 3 مرات متتالية تحت قيادته، وبجانبه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق،