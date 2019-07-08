رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص

أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.

وتابع: «قلبي مع هاني أبو ريدة، رغم أنني حذرت أيضا من العمل مع بعض الشخصيات داخل مجلسه غير متفرغين لاتحاد الكرة ويركزون في عملهم الخاص بالإعلام». وأشار رئيس الزمالك إلى أن أجيري ظلم عدد كبير من اللاعبين الذين لم يضمهم للمنتخب مثل عبد الله جمعة، ورمضان صبحي، ويوسف أوباما، وقام بضم لاعبين بمثابة