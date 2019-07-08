إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص

مطار معيتيقة الدولي

أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء الأحد إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار، وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ”الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم“، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف،. فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن، وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق ذكرت السلطات أنه جرى "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة.. بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة".وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات