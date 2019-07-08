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إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص
مطار معيتيقة الدولي
مطار معيتيقة الدولي
أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء الأحد إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار، وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ”الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم“، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف،. فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن، وفقا لرويترز.
وفي وقت سابق ذكرت السلطات أنه جرى "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة.. بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة".وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات
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مطار-معيتيقة-الدولي

مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية.
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البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
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اعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب.
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الملك سلمان يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة، بحسب وكالة "واس". ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
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مطار-معيتيقة-الدولي

مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية.
حفتر

حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

قالت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، إنه تم استهداف طائرة تركية من نوع "بيرقدار" مساء اليوم الأحد، في مطار معيتيقة بطرابلس. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، أن الطائرة التركية التي تم استهدافها في طرابلس كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
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