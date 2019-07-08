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رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
وبدأت حالة الجدل مع رسالة غامضة تركتها ريهام، لجمهورها تطلب منهم الدعاء، قالت فيها: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم»، وهي الرسالة التي تسببت فى فزع الكثيرين خاصة مع تحدث الجميع عن خضوعها لعملية جراحية خطيرة بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء
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عادل إمام ينشر صورة نادرة مع سعيد صالح على إنستجرام

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منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
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