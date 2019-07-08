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بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ ص
مطار العاصمة الدولي
مطار العاصمة الدولي
يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
وتفقد الوفد تجهيزات صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب. ويدعم مطار العاصمة الدولي، حركة السياحة والسفر، ويلعب دورا
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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
السيسي-يوقع

السيسي يُعين رئيسين لمحكمة النقض والنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2019، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو 2019. كما أصدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2019، بتعيين المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو 2019،نشرت القرارين الجريدة الرسمية.? أدى المستشار عبد الله عصر، صباح أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي.
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التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.
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بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
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رد حاسم من الحكومة على تعاقد العاصمة الإدارية مع شركات وهمية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماما على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
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10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
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«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل. وانتقدت «إبراهيم»، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة على الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات.
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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