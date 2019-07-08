بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ ص

مطار العاصمة الدولي

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.

وتفقد الوفد تجهيزات صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب. ويدعم مطار العاصمة الدولي، حركة السياحة والسفر، ويلعب دورا