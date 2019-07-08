إصابة 17 شخصا من عائلة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

الميكروباص انقلب عدة مرات على الطريق الساحلي الدولي في كفر الشيخ.. وأسفر الحادث عن إصابة الركاب بالكامل وجميعهم من عائلة واحدة.. وتم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لإنقاذهم

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ ص

أصيب 17 شخصا من عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، في حادث مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من العميد أحمد الصعيدي، مأمور مركز شرطة الرياض بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية، بنطاق مركز

تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من العميد أحمد الصعيدي، مأمور مركز شرطة الرياض بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية، بنطاق مركز الرياض، أدى إلى إصابة 17 شخص من عائلة واحدة.

بالانتقال والفحص، من قبل رجال المباحث والحماية المدنية والمرور بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، تبين اختلال عجلة القيادة من قائد سيارة ميكروباص، أدى إلى إنقلاب السيارة عدة مرات نتيجة السرعة الزائدة وتعطل حركة رافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم، باتجاه مدينة بلطيم بشكل جزئي نتيجة الحادث.



ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بـ18 سيارة إسعاف، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين وإدارة النجدة بكفر الشيخ، وقوع حادث بالقرب من قرية أبو رية على رافد الطريق الدولى الساحلى، لتنقل المصابين إلى مستشفيات العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام.



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المصابون هم كل من: علياء راشد أحمد، 40 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وهبة رجب محمود، 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، ومنة سعد محمود، 25 عاما، مصابة بخلع بالكتف، وراضية رشاد أحمد ، 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وإيمان صلاح عبد العزيز، 18 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وهبة صلاح عبد العزيز، 16 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وهدي صلاح عبد العزيز ، 15 عاما، مصابة بكدمات وسحجات.



وأصيب أيضا: جلال محروس محمد، 8 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد وليد راشد، 6 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد وليد راشد 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، وسومة راشد أحمد، 27 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وسارة بسيونى على، 12 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وأحلام راشد أحمد، 40 عاما، مصابة بكدمات وسحجات، وإيمان علاء راشد، 16 عاما، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر.



وأوضح الدكتور محمد كمال بسام مدير مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، عقب تلقيهم إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث لتستقبل المستشفى 12 مصابا من المصابين بالحادث ليتم التعامل معاهم وعمل الإسعافات اللازمة لهم.



وعن طبيعة الحالة الصحية للمصابين، أكد مدير مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، أن الإصابات تنوعت ما بين خفيفة متوسطة، وأنه جارى عمل الأشعة والفحوصا اللازمة للمصابين للإطمئنان على الحالة الصحية لهم، مؤكدًا خروج معظم الحالات خلال الساعات القليلة المقبلة.



وتحرر محضر بالواقعة إدارى قسم شرطة الرياض، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافض الطريق الدولي الساحلى كفر الشيخ الرياض أمام حركة السيارات بعد توقفها جزئيا باتجاه بلطيم بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.

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