إيران: خطوات إضافية لتقليص التزامات الاتفاق النووي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن إيران ستتخذ خطوات إضافية لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك في حالة عدم تنفيذ الأطراف الأخرى في الاتفاق تعهداتها، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، وفي أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدا، مضيفا أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر.

وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقال ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي"، متابعا "نحتفظ بكل الحق في مواصلة