«اقتحام الحدود وسرقة النزهة» أبرز محاكمات الإثنين

28 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية اقتحام الحدود بطرة.. واستكمال محاكمة 3 متهمين لسرقة أوراق شركة النزهة.. وتستكمل هيئة مفوضي الدولة اقتحام نادى المحامين

تحرير:يونس محمد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من المحاكمات الهامة، على رأسها نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، ويحاكم بالقضية أعضاء من التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرون.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".‎

محاكمة 3 لسرقتهم شركة النزهة

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 أشخاص فى اتهامهم بسرقة أوراق شركة بالنزهة.



وأوضحت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيام الأول "أحمد.ق"، 49 سنة، صاحب مطعم، و"محمد.ق" 34 سنة، سائق، و"ياسر.ه"، 33 سنة، فكهاني، في أغسطس 2018 بسرقة الأوراق المملوكة للشركة، حال حيازتهم سلاحا ناريا وذخيرة وسلاحا أبيض.



واعترف المتهم "د.ق"، 34 سنة، سائق، و"ياسر.ه"، 33 سنة، فكهاني، في أغسطس 2018 بسرقة الأوراق المملوكة للشركة، حال حيازتهم سلاحا ناريا وذخيرة وسلاحا أبيض.

كما قال "ماجد.ف"، مدير عام الشركة، أمام النيابة العامة، إنه حال توجهه لمقر الشركة تبين له تلف باب الشركة وأبواب المكاتب والخزينة، وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، قدرت بـ100 ألف جنيه، مضيفًا أن قيمة تلك التلفيات تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.







مقتحمو نادي المحامين بأبو زعبل

تستكمل هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط.



وتبين من الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية، متهم باقتحام نادي المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخله، فيما اكتفت وزارة الداخلية بخصم أسبوع من راتبه.

تبادل الزوجات

كما تنظر محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، استئناف سباك وزوجته على حكم حبسهما 7 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.



كانت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنح ووجهت لهما 3 تهم.



وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتبادل زوجة المتهم مع آخرين.

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