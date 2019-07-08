في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

الأديب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.

وفي عام 1989، تولى السوري الأصل كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين، فيما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، وشهد عام 2018 بيان القمة الإثيوبية الإريترية المشترك، الذي أنهى صراع الحدود الإريتري–الإثيوبي الذي امتد إلى حرب استعرقت 20 عاما،