سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
الأديب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني
الأديب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني
في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.
وفي عام 1989، تولى السوري الأصل كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين، فيما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، وشهد عام 2018 بيان القمة الإثيوبية الإريترية المشترك، الذي أنهى صراع الحدود الإريتري–الإثيوبي الذي امتد إلى حرب استعرقت 20 عاما،
اقرأ المزيد
مطار-معيتيقة-الدولي

إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء الأحد إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار، وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ”الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم“، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف،. فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن، وفقا لرويترز.
مطار-معيتيقة-الدولي

مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية.
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
كوشنر في المؤتمر

كوشنر يعترف: الفلسطينيون أفشلوا «صفقة القرن»

اعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
كيم وشي في الصين

أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org