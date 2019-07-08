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إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

تحرير:وكالات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
حسن روحاني الرئيس الإيراني
حسن روحاني الرئيس الإيراني
قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق. وقالت حكومة جبل طارق، يوم الجمعة الماضي، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا
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الحرس الثوري

قائد الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب مع أي دولة

أصدر قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم الإثنين، تصريحا مقتضبا، قال فيه إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء. وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة، في مياه بحر الخليج، شهر يونيو الماضي، وصرح وقتها مسؤولون إيرانيون، بأن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

إيران: خطوات إضافية لتقليص التزامات الاتفاق النووي

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن إيران ستتخذ خطوات إضافية لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك في حالة عدم تنفيذ الأطراف الأخرى في الاتفاق تعهداتها، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، وفي أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدا، مضيفا أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر.
جواد-ظريف

إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
الإعدام-في-ايران

فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
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حسن-روحانى

إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
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