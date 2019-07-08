إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

تحرير:وكالات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

حسن روحاني الرئيس الإيراني

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق. وقالت حكومة جبل طارق، يوم الجمعة الماضي، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا