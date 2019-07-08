رياضة

تفوق تاريخي كاسح لغانا على تونس قبل صدام الكان اليوم

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
غانا
غانا
تختتم، اليوم الإثنين، مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يصطدم المنتخب التونسي بنظيره الغاني على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ووصلت تونس إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع كل من أنجولا ومالي والتعادل سلبيا مع موريتانيا، أما غانا فتصدرت ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتعادل 2-2 مع بنين و0-0 مع الكاميرون، قبل التغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
وتواجه المنتخبان في 17 مباراة من قبل، حققت غانا خلالها الانتصار في 10 مباريات مقابل 4 انتصارات فقط لنسور قرطاج، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات أخرى. كما تتفوق غانا بشكل كاسح في المواجهات المباشرة أمام تونس في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا 1-1 في المواجهة الأولى بدور المجموعات بنسخة 1963، ومن ثم فازت
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على-غزال

علي غزال يعتذر للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

قدم اللاعب الدولي علي غزال، المحترف ضمن صفوف نادي فييرنسي البرتغالي، اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وكتب غزال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن على قدر المسئولية، قدر الله وما شاء فعل، وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم ويفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائمًا مصدر سعادة، شكرًا».
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
رضا عبد العال

عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.
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المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
تونس-ومالي‎ (3)

ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
الكاميرون-و غانا (1)

غانا تخشى تكرار سيناريو مصر 2006 في الكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عندما تواجه بنين نظيرتها الكاميرون على ملعب الإسماعيلية، بينما تواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو على ملعب السويس، وضمنت الكاميرون التأهل لدور الـ16 بتصدرها المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بنين الثالثة، بينما تتذيل بيساو الترتيب بنقطة وحيدة.
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