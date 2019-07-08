تفوق تاريخي كاسح لغانا على تونس قبل صدام الكان اليوم

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

غانا

تختتم، اليوم الإثنين، مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يصطدم المنتخب التونسي بنظيره الغاني على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ووصلت تونس إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع كل من أنجولا ومالي والتعادل سلبيا مع موريتانيا، أما غانا فتصدرت ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتعادل 2-2 مع بنين و0-0 مع الكاميرون، قبل التغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

وتواجه المنتخبان في 17 مباراة من قبل، حققت غانا خلالها الانتصار في 10 مباريات مقابل 4 انتصارات فقط لنسور قرطاج، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات أخرى. كما تتفوق غانا بشكل كاسح في المواجهات المباشرة أمام تونس في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا 1-1 في المواجهة الأولى بدور المجموعات بنسخة 1963، ومن ثم فازت

وتواجه المنتخبان في 17 مباراة من قبل، حققت غانا خلالها الانتصار في 10 مباريات مقابل 4 انتصارات فقط لنسور قرطاج، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات أخرى.



كما تتفوق غانا بشكل كاسح في المواجهات المباشرة أمام تونس في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا 1-1 في المواجهة الأولى بدور المجموعات بنسخة 1963، ومن ثم فازت غانا بنتيجة 3-2 في نهائي نسخة 1965.



وواصلت غانا تفوقها بالفوز بهدف نظيف في نصف نهائي نسخة 1978، وحقق النجوم السوداء الانتصار بهدف نظيف في دور المجموعات بنسخة 1982، وفازت غانا بنتيجة 2-1 في دور المجموعات بنسخة 1996.



وفازت غانا بهدفين دون رد في دور المجموعات بنسخة 1998، قبل أن تفوز مجددا بنتيجة 2-1، في ربع نهائي نسخة 2012، وحسمت غانا آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة 4-2 وديا في عام 2013.