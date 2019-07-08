«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

إسعاف - أرشيفية

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ من الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة على طريق مصر إسكندرية الزراعي.انتقل الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث القسم والنقيب بدر الطنيخى معاون المباحث