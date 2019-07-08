جريمة

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ من الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة على طريق مصر إسكندرية الزراعي.انتقل الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث القسم والنقيب بدر الطنيخى معاون المباحث
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جماعة الإخوان في الجزائر

«اقتحام الحدود وسرقة النزهة» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من المحاكمات الهامة، على رأسها نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، ويحاكم بالقضية أعضاء من التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرون.
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إصابة 17 شخصا من عائلة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصا من عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، في حادث مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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حبس المتهمين في قتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة

قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين في قتل محام وإصابة آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا أول أمس من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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حبس شقيق مطرب شهير 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول لاستيلائه على مبالغ كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي لشقيقه المطرب. تعود تفاصيل الواقعة عندما تعاقد "و.ف"، شقيق مطرب شهير، مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وقيامه بمماطلة الشركة في تسليم الألبوم لمدة 7 سنوات، وحصوله على دفعات مالية للانتهاء من تسليم الألبوم، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018.
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انقلاب-سيارة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
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العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.
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