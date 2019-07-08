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تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

تبدأ الحكومة في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد خلال الفترة المقبلة، وفقا لشروط محددة للأسر المستحقة، وتشمل هذه المنظومة الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
ما الدعم النقدي؟ هو عبارة عن برامج يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، وتنقسم إلى: برنامج تكافل وهو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما، على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم نحو 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، ونحو 80 جنيها لطفل المرحلة
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خضار-الشتاء

شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.
الليرة-التركية (3)

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.
مجلس-النواب (1)

نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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