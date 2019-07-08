تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

تبدأ الحكومة في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد خلال الفترة المقبلة، وفقا لشروط محددة للأسر المستحقة، وتشمل هذه المنظومة الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

برنامج تكافل وكرامة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.

ما الدعم النقدي؟ هو عبارة عن برامج يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، وتنقسم إلى: برنامج تكافل وهو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما، على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم نحو 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، ونحو 80 جنيها لطفل المرحلة