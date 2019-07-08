تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

تبدأ الحكومة في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد خلال الفترة المقبلة، وفقا لشروط محددة للأسر المستحقة، وتشمل هذه المنظومة الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
ما الدعم النقدي؟
هو عبارة عن برامج يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، وتنقسم إلى:
برنامج تكافل
وهو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما، على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم نحو 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، ونحو 80 جنيها لطفل المرحلة
ما الدعم النقدي؟
هو عبارة عن برامج يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، وتنقسم إلى:
برنامج تكافل
وهو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما، على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم نحو 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، ونحو 80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، ونحو 100 جنيه للإعدادية ونحو 140 جنيها للمرحلة الثانوية.
برنامج كرامة
وهو برنامج دعم نقدي يقدم نحو 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى الأيتام، على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.
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عدد المستفيدين من الدعم النقدي
يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي بدأته الحكومة منذ نحو 3 سنوات، نحو 2.2 مليون أسرة تضم أكثر من 9 ملايين فرد، ووصل عدد المستفيدات من السيدات إلى 86% من إجمالي المستفيدين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
ويصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» إلى نحو 1.677 مليون أسرة، بينما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» نحو 266.9 ألف أسرة، بإجمالي 9.4 مليون شخص.
بينما يبلغ إجمالي الدعم المقدم نحو 31 مليار جنيه منذ مارس 2015، وحتى يونيو الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، التي تعد أقل فقرا.
منظومة الدعم النقدي الموحد
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إن الحكومة تسعى إلى توحيد المنظومة من خلال برنامج دعم نقدى موحد، موضحة أن الوزارة تقدم فى الوقت الراهن أكثر من معاش دعم نقدي، وبالتالى فإعداد قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدى يساهم فى تنظيم وصول الدعم لمستحقيه.
وبحسب الوزارة، فإنه سيتم توحيد برامج الدعم النقدي في برنامج دعم نقدي واحد قوي يعتمد على بيانات موثقة ومحدثة، ويضم تحت مظلته 3.5 مليون أسرة، وهم المستفيدون من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، وسيتم تحويل الضمان الاجتماعي تدريجيا إلى تكافل أو كرامة، خاصة أن هناك فئات موجودة فى الضمان الاجتماعي وغير موجودة في تكافل وكرامة سيتم دمجها؛ كالمطلقات والأرامل، فكل استحقاق فردي سيوضع تحت "كرامة" وكل استحقاق أسري سيوضع تحت "تكافل".
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شروط الحصول على الدعم النقدي
- ينص مشروع قانون الدعم النقدي الموحد الجديد على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم، ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال العام المالي الحالي 2019- 2020 بعد إقرار التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعي، إلى 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي.
- يلزم التشريع الجديد الحكومة مراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
- ينص القانون على ضرورة حضور أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة.
- كما يلزم القانون الأم، ضرورة التردد على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
- وفقا للقانون سيتم خصم 30% من قيمة الدعم، في حال عدم التزام الأسرة بانتظام أبنائها في مدارسهم بنسبة حضور 80% من أيام الدراسة، أو عدم متابعتهم صحيا في مكتب الصحة.
- ينص القانون على أنه في حال استمرار مخالفة الشروط سيتم خصم 30% أخرى، وفي المرة الأخيرة سيتم وقف البرنامج تماما، ولن تستطيع أي أسرة خرجت العودة مرة أخرى للبرنامج إلا بعد مرور عام.
- ينص القانون الجديد على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائيا بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ3 مرات.
- من المقرر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء و"الموبايل" ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم.
500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الدعم النقدي
وافق البنك الدولي على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات.
ووفقا لوثائق التمويل، فإنه سيتم صرف نحو 435 مليون دولار من قيمة التمويل لتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وهذا المبلغ سوف يدعم توسيع البرنامج على مستوى المحافظات ليصل إلى 3 ملايين أسرة في 31 ديسمبر 2022، وأشارت الوثائق إلى أن التمويل سوف يتم تنفيذه في أفقر 19 مركزا بمصر.
كما سيتم تخصيص 10 ملايين دولار لدعم أنظمة الاستهداف، والتشغيل لشبكات الأمان الاجتماعي، وتخصيص 5 ملايين دولار لإدارة المشروع ومتابعته.
ويدعم التمويل أيضا خدمات الدمج، والتمكين الاقتصادي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، وذلك بقيمة 50 مليون دولار؛ لتحسين فرص الحصول على أجر أو عمل حر لأفراد الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
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