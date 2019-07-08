رياضة

علي غزال يعتذر للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
علي غزال
علي غزال
قدم اللاعب الدولي علي غزال، المحترف ضمن صفوف نادي فييرنسي البرتغالي، اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وكتب غزال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن على قدر المسئولية، قدر الله وما شاء فعل، وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم ويفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائمًا مصدر سعادة، شكرًا».
كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير
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تفوق تاريخي كاسح لغانا على تونس قبل صدام الكان اليوم

تختتم، اليوم الإثنين، مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يصطدم المنتخب التونسي بنظيره الغاني على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ووصلت تونس إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع كل من أنجولا ومالي والتعادل سلبيا مع موريتانيا، أما غانا فتصدرت ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتعادل 2-2 مع بنين و0-0 مع الكاميرون، قبل التغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
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رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
رضا عبد العال

عليه العوض ومنه العوض.. أول إعلان عن خروج الفراعنة من «الكان»

"هو إيه اللي حصل؟"، سؤال استنكاري تطرحه شركة شيبسي، في إعلان جديد عرضه أحد صناع حملة الدعائية الدعائية المخصصة لدعم المنتخب الوطني خلال بطولة إفريقيا المقامة حاليا في مصر، على صفحته الشخصية على فيسبوك، إذ جاء الإعلان الجديد بعد الخروج الصادم للفراعنة من دور الـ،16 بالبطولة، استكمالا لإعلان "نكسب البطولة إزاي؟" الذي طرحته الشركة قبل انطلاق المسابقة، واستعانت خلاله للإجابة على السؤال بعدد من نجوم الكرة السابقين والمديرين الفنيين والمحلليين المعروفين بجانب بعض الإعلاميين في المجال الرياضي، يوجهون نصائح لجهاز المنتخب ولاعبيه في مواجهة الضيوف.
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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