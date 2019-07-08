علي غزال يعتذر للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

علي غزال

قدم اللاعب الدولي علي غزال، المحترف ضمن صفوف نادي فييرنسي البرتغالي، اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وكتب غزال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن على قدر المسئولية، قدر الله وما شاء فعل، وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم ويفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائمًا مصدر سعادة، شكرًا».

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير