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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر بوزارة النقل، أول من أمس السبت، أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة، في أعقاب تحريك وزارة البترول أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضي، وأن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة الأسعار، إذ أنها تحرص على تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة
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الرئس-عبد الفتاح السيسى-في-النيجر (3)

متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
طقس-حار (6)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
مطار العاصمة الدولي

بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
السيسي-اديس-بابا (3)

السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
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قطارات (3)

النقل توضح حقيقة زيادة أسعار السكة الحديد

أعلنت مصادر بوزارة النقل، أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة، في أعقاب تحريك وزارة البترول أسعار المواد البترولية، أمس الجمعة، وأن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة الأسعار، إذ أنها تحرص على تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد أولا وتحديث البنية التحتية لأجهزة التحكم وأنظمة الإشارات، فضلا عن تحديث أسطول القطارات التي تنقل ملايين الركاب، موضحة أنه حتى الآن لا قرارات رسمية أو نية للزيادات في الوقت الحالي، وأن هناك استراتيجية تقوم على تطوير الخدمة وصيانة القطارات التي سيشعر بها المواطن بحلول يونيو 2020.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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