جريمة

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

الأهالي عثروا على الأم ونجلها بعد 4 أيام من وفاتها، وشنق نجلها الشاب الثلاثيني نفسه حزنا على موتها أمام عينيه.. الحادثة أثارت ندم الأهالي وتمنيهم إنقاذ الشاب من الموت
تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
جثث- أرشيفية
جثث- أرشيفية
لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
الواقعة المأساوية التى شهدها شارع نور الإسلام بعين شمس، أثارت حزن الأهالي ودموعهم، وردد كثير من الجيران آسفًا على مأساة الشاب صاحب الثلاثين عامًا وأمه: «ليتنا كنا لهما عائلة، كنا لهما سندًا فإذا سقط أحدهما نكرمه، وإذا هزم أحدهما الحزن ننصره ونشد عضده، لكن للأسف عاشا فى صمت، وفارقا الحياة فى بؤس
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زحام-مرورى (4)

غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.
طعن-بالسكين

سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر

تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
سيارة -اسعاف

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
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الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
متهمو مزرعة الدواجن

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
اغتصاب

بعد الاعتداء الجنسي على معاقتين.. تعرف العقوبة

أثار تداول خبرين بشأن احتجاز معاقة ذهنيًا واغتصابها لمدة شهرا فى منطقة الطالبية بالجيزة، وخطف طفلة ثانية بالقليوبية وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع" والتعدى عليها أيضًا، حالة من الاستياء من بشاعة الحادثتين، وإعلان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا بالتدخل للدعم القانوني والنفسي والصحي للضحيتين، وبشأن الأخبار المغلوطة بشأن الزواج وإعفاء أحد المتهمين من العقوبة وهو ما لم يحدث، نوضح فى السطور التالية عقوبة الاغتصاب والترتيبات القانونية فى حالة الاعتداء على قاصر وفى حالة الزواج من الضحية.
حبس-كلابشات

الحرامي دلع نفسه.. اشترى شقة وعربية وبحث عن عروسة

رجل أعمال، يضع مبالغ مالية كبيرة فى مسكنه بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد بحكم عمله، آخرها حقيبة كان بها ما يزيد عن نصف مليون جنيه، وتحديدًا مبلغ 560 ألف جنيه مصري، بجانب عملات أجنبية، وكان الرجل على موعد مع تجار لديهم مستحقات عنده، ولما دخل إلى حجرته يفتش عن حقيبة الأموال دون أن يجدها، فأيقن بسرقتها وأبلغ الشرطة دون أن يتهم أحدًا، وحينما علم حارس العقار أخذ يواسي رب عمله، وأكد له استحالة دخول شخص غريب إلى الفيلا، التى هو قائم عى حراستها، إلى أن كشف رجال المباحث أن "حامي الفيلا هو حراميها".
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