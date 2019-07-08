لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس
الأهالي عثروا على الأم ونجلها بعد 4 أيام من وفاتها، وشنق نجلها الشاب الثلاثيني نفسه حزنا على موتها أمام عينيه.. الحادثة أثارت ندم الأهالي وتمنيهم إنقاذ الشاب من الموت
تحرير:سماح عوض الله
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
جثث- أرشيفية
لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
الواقعة المأساوية التى شهدها شارع نور الإسلام بعين شمس، أثارت حزن الأهالي ودموعهم، وردد كثير من الجيران آسفًا على مأساة الشاب صاحب الثلاثين عامًا وأمه: «ليتنا كنا لهما عائلة، كنا لهما سندًا فإذا سقط أحدهما نكرمه، وإذا هزم أحدهما الحزن ننصره ونشد عضده، لكن للأسف عاشا فى صمت، وفارقا الحياة فى بؤس
الواقعة المأساوية التى شهدها شارع نور الإسلام بعين شمس، أثارت حزن الأهالي ودموعهم، وردد كثير من الجيران آسفًا على مأساة الشاب صاحب الثلاثين عامًا وأمه: «ليتنا كنا لهما عائلة، كنا لهما سندًا فإذا سقط أحدهما نكرمه، وإذا هزم أحدهما الحزن ننصره ونشد عضده، لكن للأسف عاشا فى صمت، وفارقا الحياة فى بؤس ووحدة، لم يمهلا الناس فرصة لإكرام مثويهما سريعا بعد وفاة الأولى وانتحار نجلها حسرةً عليها».
على هامش ضجيج المنطقة الشعبية كانت تعيش الأم وابنها، ووسط هذا الصخب لم يلتفت إليهما أحد، ولم يكن أحد يطرق باب شقتهما على سبيل الود أو الاطمئنان على المرأة المكافحة ونجلها اليتيم، خاصة أنه صار رجلا فى ريعان الشباب، فالكل مشغول بحاله وسعيه على لقمة العيش لنفسه وأسرته، لكن رائحة كريهة خرجت من مسكن الأم ونجلها، ولم تهدأ الرائحة بل أخذت تتفاقم، وكأنها نداء لإراحة الجسدين المعذبين وإسكانهما الثرى، بينما لم يخطر على بال الأهالي أن الموت هو مصدر تلك الرائحة.
مأساة في الفيوم.. انتحار فتاة بسبب «شغل البيت»
أخذ الجيران يطرقون على باب الأم ونجلها، أملا فى بادرة رد، لكن لم تكن فى انتظارهم أي استجابة، بل كان الصمت المطبق هو الرد الوحيد. زاد عدد الجيران المجتمعين، وزادت معهم التكهنات والاحتمالات، قائلين: «يمكن الست الغلبانة جرى لها حاجة؟ طب ابنها فين دا فى عز شبابه ومفيش فى حياته غيرها، مش معقول يكون جرالها حاجة وهو سايبها، الموضوع مقلق، مبدهاش خلينا نكسر الباب»، وبالفعل كسر الجيران باب الشقة، ليفاجؤوا برائحة الموت الأكيد، الشقة خالية تماما من أى مبرر للرائحة، ولم يبق إلا حجرة نوم السيدة، فتحوا الباب وكان المشهد بشعا.
السيدة راقدة على فراشها وجثتها دخلت أطوار التحلل، بينما نجلها الشاب الذى فى ريعان شبابه جثة هامدة، رأسه معلق فى مشنقة أعدها لنفسه بربط سلك فى «جنش» حديد بسقف الحجرة، واهترأ عنقه إلى الدرجة التى لم يعد يحتمل معها تعلق جسده لوقت أطول، خاصة مع بداية تحلل جثته أيضًا، وكافح الشباب لقطع الحبل المعلق فيه عنق الشاب، وإنزال جثمانه بجوار والدته، بينما اتصلوا بالشرطة لتفقد الحادث المأساوى.
بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية
لا آثار لكسر فى أبواب ومنافذ الشقة، ولا بعثرة فى محتوياتها، ما يؤكد عدم دخول شخص غريب فى الشقة، أو ارتكاب سرقة أو غير ذلك، كما لا توجد أى بقع دماء أو كسور أو بعثرة تدل على جريمة قتل أو محاولات مقاومة من الأم ونجلها، وكانت الأم راقدة فى سلام وبجوارها أدوية كثيرة، ما استدل منه رجال المباحث على أن وفاتها طبيعية، بينما لم يجدوا سببا لشنق الشاب سوى انتحاره شنقا حزنا على وفاة والدته أمام عينيه.
وتولى رجال المباحث أخذ إفادات الأهالي، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، إذ ما زالوا يضعون احتمالا على سبيل الفرض ولو بنسبة ضئيلة بوجود شبهة جنائية، وذلك لعدم إمكانية التحقق من سبب وفاة الأم وآلية شنق نجلها، حيث إن الجثتين فى حالة تحلل يصعب معها التحقق من سبب الوفاة بالتشريح الأولي.
وأفاد الفحص الأولى للطبيب الشرعي أن الجثتين فى حالة تعفن، وأن الأم توفيت قبل 4 أيام من العثور على الجثة، بينما تعرض نجلها للشنق بعدها بيوم، ورجح الأهالي انتحاره كمدا وحزنا على والدته التى ليس لديه فى الدنيا غيرها.