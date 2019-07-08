الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة أي إخطارات بشأن استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الإخفاق في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

أعضاء اتحاد الكرة

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

من يدير اتحاد الكرة؟ لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضائه، ما يفقده النصاب القانوني لانعقاده، فإن المجلس بالكامل يصبح منحلا، ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح منحلا في حالة استقالة نصف أعضائه (6 أعضاء من أصل 11 شخصًا). كما تنص اللائحة على تولي المدير التنفيذي