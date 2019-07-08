الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»
كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة أي إخطارات بشأن استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الإخفاق في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
أعضاء اتحاد الكرة
ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية.
وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
من يدير اتحاد الكرة؟
لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضائه، ما يفقده النصاب القانوني لانعقاده، فإن المجلس بالكامل يصبح منحلا، ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح منحلا في حالة استقالة نصف أعضائه (6 أعضاء من أصل 11 شخصًا).
كما تنص اللائحة على تولي المدير التنفيذي
من يدير اتحاد الكرة؟
لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضائه، ما يفقده النصاب القانوني لانعقاده، فإن المجلس بالكامل يصبح منحلا، ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح منحلا في حالة استقالة نصف أعضائه (6 أعضاء من أصل 11 شخصًا).
كما تنص اللائحة على تولي المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم حاليا، إدارة شؤون الاتحاد رئيسًا مؤقتًا له لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.
وكشف محمد عثمان، المحامي بالنقض والخبير القانوني، عن أن أعضاء اتحاد الكرة الذين تقدموا باستقالاتهم تباعًا، يجب عليهم أن يتقدموا بتلك الاستقالات مكتوبة إلى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
كما أكد أن الاستقالة تعد مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع على تقديمها رسميا للاتحاد دون أن يقوم العضو بسحبها أو العدول عنها منفردا، وعليه لا بد أن يكون تم التقدم بها رسميا، ليس مجرد الإعلان عنها إعلاميا، مع الدعوة لانتخابات على المقاعد الشاغرة.
متى يتم انتخاب رئيس اتحاد الكرة الجديد؟
من جانبه كشف محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، عن الموقف القانوني بشأن موعد انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.
وقال فضل الله: "اللائحة تنص على أن يدير المدير التنفيذي الاتحاد ولا يوجد مجلس مؤقت، وهو الذي يدير إلى حين الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، وعلى المدير التنفيذي أن يدعو لعقد الجمعية العمومية خلال 60 يومًا من وقت توليه المسؤولية مؤقتا".
الأولمبية تنتظر الاستقالات بشكل رسمي
وكشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة أي إخطارات بشأن استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، قائلا: "اللجنة الأولمبية المصرية هي المنوطة فقط بالبت في هذه الاستقالات فور وصولها بشكل رسمي، وليست وزارة الشباب والرياضة".
وتابع: "في حالة وصول هذه الاستقالات بشكل رسمي، سيعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة لمناقشتها، واتخاذ القرار بشأن اتحاد الكرة، وفي هذه الحالة إما أن يتولى المدير التنفيذي ثروت سويلم سير العمل بالاتحاد، وإما يتم اختيار لجنة لتسيير الأعمال حتى تجرى انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد".
تحركات وزارة الرياضة
عقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، العديد من الاجتماعات التي بدأت باستدعاء هانى أبو ريدة، الذي وافق على تقديم استقالته اعترافا بتحمله المسؤولية الأدبية.
كما اجتمع الوزير مع قيادات الوزارة والقانونيين لمراجعة لائحة اتحاد الكرة تجنبا لاتخاذ قرار ينتج عنه صدام مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وأجرى الوزير اتصالات مكثفة مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، للتنسيق مع «فيفا» تجنبا لهذا الصدام.
وتشير التقارير إلى أن هناك رفضا تاما لفكرة تولي ثروت سويلم مهام تسيير الاتحاد لحين انعقاد أول جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، وذلك وفقا للائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة.
كما سيتم إقناع ثروت سويلم ومعاونيه بالاستقالة لإحداث حالة فراغ لائحى، إذ ستكون هناك حالة لا تنص عليها اللائحة، وفى هذه الحالة يحق لجهتين التدخل، وهما الجمعية العمومية من خلال اجتماع طارئ، أو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باتخاذ قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور الاتحاد، وإرسال القرار إلى «فيفا» لاعتماده.