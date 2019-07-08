رياضة

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية عن أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة أي إخطارات بشأن استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الإخفاق في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
أعضاء اتحاد الكرة
أعضاء اتحاد الكرة
ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
من يدير اتحاد الكرة؟ لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضائه، ما يفقده النصاب القانوني لانعقاده، فإن المجلس بالكامل يصبح منحلا، ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح منحلا في حالة استقالة نصف أعضائه (6 أعضاء من أصل 11 شخصًا). كما تنص اللائحة على تولي المدير التنفيذي
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مدرب بيرو: البرازيل استحقت لقب كوبا أمريكا

أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، بينما أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته بالحفاظ على هذا المستوى. وقال جاريكا: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له، ولقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منهما هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود. وواقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".
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كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.
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مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".
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مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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