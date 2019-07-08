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قائد الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب مع أي دولة

تحرير:وكالات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
أصدر قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم الإثنين، تصريحا مقتضبا، قال فيه إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء. وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة، في مياه بحر الخليج، شهر يونيو الماضي، وصرح وقتها مسؤولون إيرانيون، بأن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر
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حسن-روحانى

إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

إيران: خطوات إضافية لتقليص التزامات الاتفاق النووي

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن إيران ستتخذ خطوات إضافية لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك في حالة عدم تنفيذ الأطراف الأخرى في الاتفاق تعهداتها، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، وفي أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدا، مضيفا أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر.
جواد-ظريف

إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
الإعدام-في-ايران

فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
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الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
مايك-بومبيو

أمريكا: نمتلك أدلة تدين إيران في «حادث خليج عمان»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد ناقلتي البترول في خليج عمان. وأضاف بومبيو، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأوضح أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل في منع المرور في خليج هرمز.
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
حسن-روحانى

روحاني: إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي من جانب واحد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: "أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء".
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