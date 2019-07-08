قائد الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب مع أي دولة

تحرير:وكالات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

الجيش الإيراني

أصدر قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم الإثنين، تصريحا مقتضبا، قال فيه إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء. وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة، في مياه بحر الخليج، شهر يونيو الماضي، وصرح وقتها مسؤولون إيرانيون، بأن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر