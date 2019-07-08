شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

انتشرت توقعات بشأن ارتفاع الأسعار تأثرا بارتفاع أسعار المواد البترولية، وراح عدد كبير من المواطنين يتوقع زيادة فى أسعار جميع المنتجات، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة

تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.

أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة: الليمون: 15 لـ25 جنيها للكيلو. الطماطم: 1.5 لـ4 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3.75 لـ4.75 جنيه للكيلو. البصل: 2.5 لـ3.75 جنيه للكيلو. الكوسة: 2 لـ4 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 7 لـ11 جنيها للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. الملوخية:

أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة:

الليمون: 15 لـ25 جنيها للكيلو.

الطماطم: 1.5 لـ4 جنيهات للكيلو.

البطاطس: 3.75 لـ4.75 جنيه للكيلو.

البصل: 2.5 لـ3.75 جنيه للكيلو.

الكوسة: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا: 7 لـ11 جنيها للكيلو.

باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.

باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.

الملوخية: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.

خيار صوب: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.

خيار بلدى: 1.5 لـ2.5 جنيه للكيلو.

البامية: 9 لـ17 جنيها للكيلو.

الثوم: 4 لـ8 جنيهات للكيلو.

البسلة: 15 جنيها للكيلو.

القلقاس: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية التى تقدر بنحو 12 صنفا، 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا، والرمان 711 طنا.

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متوسط أسعار الخضار بسوق التجزئة اليوم:

الليمون: 30 لـ45 جنيها للكيلو.

الطماطم: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.

البطاطس: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.

البصل: 3.5 لـ4.5 جنيه للكيلو.

الكوسة: 4 لـ6 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا: 9 لـ14 جنيها للكيلو.

باذنجان بلدى: 2.5 لـ5 جنيهات للكيلو.

باذنجان رومى: 3.5 لـ5 جنيهات للكيلو.

الملوخية: 3.5 لـ4 جنيهات للكيلو.

خيار صوب: 4 لـ6 جنيهات للكيلو.

خيار بلدى: 4.5 لـ6 جنيهات للكيلو.

البامية: 15 لـ20 جنيها للكيلو.

الثوم: 6 لـ10 جنيهات للكيلو.

البسلة: 17 جنيها للكيلو.

القلقاس: 8 لـ10 جنيهات للكيلو.

وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

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شعبة الخضراوات: الزيادة قروش ولن تكون مؤثرة

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن شعبة الخضراوات عقدت اجتماعا مغلقا وناقشت أبرز نتائج ارتفاع أسعار المواد البترولية وتأثير ذلك فى الأسواق جملةً أو تجزئة، وتوصلت إلى أن الأسعار لن تتأثر بالشكل المطروح وأن زيادة أسعار الكيلوات لن تزيد على قروش، مؤكدا أن حمولة النقل فى أقصى زيادة لها لن تزيد على 100 جنيه للطن وبتوزيعها على كل كيلوجرام لن تكون ملموسة.

وأضاف نجيب أن هناك زيادة فى حجم الإنتاج بنسبة تتراوح من 20 لـ30% وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السعر وسيستمر الانخفاض طوال الشهر الجاري، مؤكدا أن الشعبة توصلت إلى عدد من التوصيات، على رأسها الاستعداد لإطلاق خط ساخن لخدمة المواطنين بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسيتم تفعيله خلال أسبوع، معتبرا أن غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع أعضائها من الشعَب المختلفة، تسعى للتواصل مع المواطنين وتكسير جليد التهم المتبادلة بين المواطنين والتجار.

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وأعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل لجنة فنية لتوفير المحاصيل التى يزداد الطلب عليها، وتتمثل أعمال اللجنة فى حصر المساحات المتوقع زراعتها لتوفير احتياجات الفلاحين من مستلزمات زراعية، ودراسة حجم المتوقع إنتاجه والكميات التى تستلزم الحاجة لاستيرادها.