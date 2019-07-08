مالي تبحث عن فك عقدة كوت ديفوار التاريخية في الكان

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

كوت ديفوار

تتواصل اليوم الإثنين مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مالي نظيره كوت ديفوار في تمام الساعة السادسة مساء على استاد السويس، ووصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، أما كوت ديفوار فحلت ثانية في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على جنوب إفريقيا 1-0 والخسارة أمام المغرب بنفس النتيجة، قبل اكتساح ناميبيا في الجولة الأخيرة بنتيجة 4-1.

وتواجه المنتخبان في 30 مباراة سابقة، حققت خلالها كوت ديفوار الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 لقاءات، مقابل تحقيق مالي ثلاثة انتصارات فقط. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، حيث أتت المواجهة الأولى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2004، وفازت كوت ديفوار بنتيجة 3-1،

وتواجه المنتخبان في 30 مباراة سابقة، حققت خلالها كوت ديفوار الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 لقاءات، مقابل تحقيق مالي ثلاثة انتصارات فقط.



كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، حيث أتت المواجهة الأولى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2004، وفازت كوت ديفوار بنتيجة 3-1، أما المواجهة الثانية فكانت في دور المجموعات في نسخة 2008، وفازت كوت ديفوار من جديد بثلاثية نظيفة.



وواصلت كوت ديفوار تفوقها على مالي في الكان بالفوز بهدف نظيف في نصف نهائي نسخة 2012، قبل أن يتعادلا بنتيجة 1-1 في دور المجموعات من نسخة 2015.



وتبحث مالي عن الوصول إلى ربع النهائي الكان للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما ودعت من دور المجموعات في آخر نسختين، بينما تتطلع كوت ديفوار إلى ربع النهائي للمرة السابعة في آخر 8 مشاركات.