جريمة

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
توك توك
توك توك
حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
كما لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، صباح اليوم، عند مدخل قرية أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلها للمستشفى. وفى ذات السياق، شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لتهديدها سلامة
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زحام-مرورى (4)

غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.
طعن-بالسكين

سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر

تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
سيارة -اسعاف

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
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تصادم

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.
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مأمور قسم حلوان: إصدار تصاريح دفن ضاحيا الأوتوستراد

وصلت قوة أمنية من جنوب القاهرة إلى مستشفى حلوان العام حيث تجمهر أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اليوم، وطلب مأمور قسم حلوان من الأهالي الذهاب إلى تجهيز مراسم الدفن والعزاء. وأكد مأمور قسم حلوان للأهالي أن تصاريح الدفن في طريقها إلى المستشفى. ودخل أهالي المتوفين إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.
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4 مشاهد مؤلمة لأسرتين في حادث تصادم الأوتوستراد

في مشهد ممزوج بألم الصدمة والحسرة، دخل أهالي المتوفين لا تحملهم أقدامهم واحدًا تلو الآخر إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.. صراخ وذهول وإغماءات سيطرت على المشهد أمام المشرحة في انتظار خروج الجثامين، بينما أصيب البعض منهم بانهيار حزنا على وفاة ذويهم في الحادثة البشعة. التحرير رصدت عددا من المشاهد المؤلمة لذوي الضحايا أمام مشرحة حلوان.
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رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
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