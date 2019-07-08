توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

توك توك

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.

كما لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، صباح اليوم، عند مدخل قرية أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلها للمستشفى. وفى ذات السياق، شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لتهديدها سلامة