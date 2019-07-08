سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر
تحرير:علاء النجار
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
سكين - أرشيفية
تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها.
تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، إلى محل الواقعة، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "ي. ع. ي- 29 سنة- نجار" وشقيقه "م- 18 سنة" ووالدهما "ي. ا- 58 سنة" بالمعاش، ووالدتهما "ص. ا. ع- 50 سنة"، وجميعهم مصابون، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
كانت البداية في أثناء سير
انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، إلى محل الواقعة، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "ي. ع. ي- 29 سنة- نجار" وشقيقه "م- 18 سنة" ووالدهما "ي. ا- 58 سنة" بالمعاش، ووالدتهما "ص. ا. ع- 50 سنة"، وجميعهم مصابون، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
كانت البداية في أثناء سير سائق الـ"توك توك" ناحية شارع السوق، فاصطدم بفرش الفاكهة الخاص بالمجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته، ثم تدخل أهله لمناصرته، وتعدى كل منهم عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات.
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتهموا المجني عليه بإحداث ما بهم من إصابات، وأرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.