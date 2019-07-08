سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر

تحرير:علاء النجار ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

سكين - أرشيفية

تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، إلى محل الواقعة، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "ي. ع. ي- 29 سنة- نجار" وشقيقه "م- 18 سنة" ووالدهما "ي. ا- 58 سنة" بالمعاش، ووالدتهما "ص. ا. ع- 50 سنة"، وجميعهم مصابون، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته. كانت البداية في أثناء سير