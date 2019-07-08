هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

أليسون بيكر

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.

أما اكتشاف البطولة "إيفرتون"، فقد فاز بجائزة هداف كوبا أمريكا، برصيد 3 أهداف، ورغم تساويه مع باولو جيريرو، نجم بيرو، فإن الأخير سجل ركلة جزاء ضمن أهدافه الثلاثة. هدف إيفرتون الذي سجله للبرازيل، هو الأول منذ عام 2011، في المباريات النهائية لبطولة كوبا أمريكا، حيث كان آخر هدف قد سجل في نهائي البطولة،