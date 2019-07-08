سوسن بدر: اللي يمد إيده عليه يبقى مستغني عن روحه
تحرير:التحرير
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الفنانة سوسن بدر
كشفت الفنانة سوسن بدر عن الكثير من أسرار حياتها وعن آرائها فى الكثير من القضايا، خلال برنامج «اسألني»، الذي تم تسجيله قبل لقائها مع «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وهذه أبرز تصريحاتها: - اسمي الحقيقي هو سوزان أحمد بدر الدين، لكن المخرج الراحل شادي عبد السلام هو من اختار لي اسم (سوسن) لأني كنت سأشارك في فيلم «نفرتيتي وإخناتون» الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي، وكان لا يريد أن يحتوى تتر الفيلم المصري على أى اسم "يشبه أسماء الخواجات".
- المخرج شادي عبد السلام قال لي وقتها: "إنتي هربانة من معبد!!"، نظرًا لأن ملامحي مصرية خالصة، وفرحت بهذه الجملة كثيرًا.
- وعن الفنانات الأكثر شبهًا لها، قالت: "يمكن منى زكي شكلها مصري أوي .. وبرضو ولاء الشريف".
- وعن الشروط التي طلبتها عند زواج ابنتها، قالت إنها لم تشترط سوى أن يتقي الله فيها ويعاملها
- المخرج شادي عبد السلام قال لي وقتها: "إنتي هربانة من معبد!!"، نظرًا لأن ملامحي مصرية خالصة، وفرحت بهذه الجملة كثيرًا.
- وعن الفنانات الأكثر شبهًا لها، قالت: "يمكن منى زكي شكلها مصري أوي .. وبرضو ولاء الشريف".
- وعن الشروط التي طلبتها عند زواج ابنتها، قالت إنها لم تشترط سوى أن يتقي الله فيها ويعاملها معاملة حسنة، موضحةً أن تربية البنات أسهل كثيرًا عن تربية الأولاد.
- ديانا حداد فنانة مهذبة ورقيقة جدا، ولهذا ظهرت معها كملكة فرعونية في كليب «يا مايا يا مايا»، وهذا الظهور كان بمنزلة أول عمل فني أشارك فيه بخلاف التمثيل.
- ردا على سؤال "هل تعرضتِ للضرب من قبل؟"، قالت: "اللى يفكر يمد إيده عليه يبقى مستغني عن روحه".
- مظهري الجديد وتركي لشعري الأبيض دون صبغات أقرب لحقيقتي في هذا الوقت.