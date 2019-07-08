سوسن بدر: اللي يمد إيده عليه يبقى مستغني عن روحه

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الفنانة سوسن بدر

كشفت الفنانة سوسن بدر عن الكثير من أسرار حياتها وعن آرائها فى الكثير من القضايا، خلال برنامج «اسألني»، الذي تم تسجيله قبل لقائها مع «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وهذه أبرز تصريحاتها: - اسمي الحقيقي هو سوزان أحمد بدر الدين، لكن المخرج الراحل شادي عبد السلام هو من اختار لي اسم (سوسن) لأني كنت سأشارك في فيلم «نفرتيتي وإخناتون» الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي، وكان لا يريد أن يحتوى تتر الفيلم المصري على أى اسم "يشبه أسماء الخواجات".

- المخرج شادي عبد السلام قال لي وقتها: "إنتي هربانة من معبد!!"، نظرًا لأن ملامحي مصرية خالصة، وفرحت بهذه الجملة كثيرًا. - وعن الفنانات الأكثر شبهًا لها، قالت: "يمكن منى زكي شكلها مصري أوي .. وبرضو ولاء الشريف". - وعن الشروط التي طلبتها عند زواج ابنتها، قالت إنها لم تشترط سوى أن يتقي الله فيها ويعاملها