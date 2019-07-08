فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سوسن بدر: اللي يمد إيده عليه يبقى مستغني عن روحه

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الفنانة سوسن بدر
الفنانة سوسن بدر
كشفت الفنانة سوسن بدر عن الكثير من أسرار حياتها وعن آرائها فى الكثير من القضايا، خلال برنامج «اسألني»، الذي تم تسجيله قبل لقائها مع «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وهذه أبرز تصريحاتها: - اسمي الحقيقي هو سوزان أحمد بدر الدين، لكن المخرج الراحل شادي عبد السلام هو من اختار لي اسم (سوسن) لأني كنت سأشارك في فيلم «نفرتيتي وإخناتون» الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي، وكان لا يريد أن يحتوى تتر الفيلم المصري على أى اسم "يشبه أسماء الخواجات".
- المخرج شادي عبد السلام قال لي وقتها: "إنتي هربانة من معبد!!"، نظرًا لأن ملامحي مصرية خالصة، وفرحت بهذه الجملة كثيرًا. - وعن الفنانات الأكثر شبهًا لها، قالت: "يمكن منى زكي شكلها مصري أوي .. وبرضو ولاء الشريف". - وعن الشروط التي طلبتها عند زواج ابنتها، قالت إنها لم تشترط سوى أن يتقي الله فيها ويعاملها
اقرأ المزيد
ريهام-سعيد (2)

رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
عادل-امام

عادل إمام ينشر صورة نادرة مع سعيد صالح على إنستجرام

نشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة له برفقة صديقه الفنان الراحل سعيد صالح. ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها كثير من التعليقات. ورحل الفنان سعيد صالح، عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 بعد أزمة قلبية حادة، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية مجيريا في محافظة المنوفية. ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير، أواخر الشهر الماضي، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019
انجى-وجدان-مسلسل-طلعت-روحى

فنانة بدرجة محامية.. أشهر 5 شخصيات لإنجي وجدان

لم يكن أحد يتوقع النجاح الكبير الذى حققته الفنانة إنجى وجدان، فى أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، وربما هي نفسها لم تكن تتوقع هذا، لذلك كان نجاح مسلسل «طلعت روحي» مفاجأة للجميع، وبصفة خاصة الجمهور الذي بُهر بشخصية إنجي وجدان وأدائها وقدرتها على جذب المشاهدين إليها لمتابعة عملها الذي عُرض خارج مواسم العرض التي تتسم بارتفاع نسبة المشاهدة. وتساءل الجمهور عن أسباب عدم حصولها على فرصة من قبل، خاصة أن ظهورها كان مقصورا على الأدوار الثانوية، وكتب لها مسلسلها الأخير شهادة ميلاد جديدة لفنانة متمكنة وواثقة بنفسها، نجحت فى أن تجعل الجمهور متقبلا ذاته.
اقرأ المزيد من الأخبار
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
سوسن-بدر. (3)

انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
مسلسل-امام-الدعاة (2)

«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org