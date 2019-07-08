الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.

وفي سبتمبر الماضي، انخفضت الليرة التركية بمقدار 42% مقابل الدولار هذا العام، وسط توتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة، كما هبطت العملة الأرجنتينية، البيزو، أمام الدولار بنسبة ملحوظة أيضا، بينما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا، هبوطا فى قيمة عملاتها. وحافظ الدولار