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الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
الليرة التركية
الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.
وفي سبتمبر الماضي، انخفضت الليرة التركية بمقدار 42% مقابل الدولار هذا العام، وسط توتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة، كما هبطت العملة الأرجنتينية، البيزو، أمام الدولار بنسبة ملحوظة أيضا، بينما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا، هبوطا فى قيمة عملاتها. وحافظ الدولار
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خضار-الشتاء

شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.
برنامج-تكافل-وكرامة (2)

تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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دولارات

انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019. فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
الجنيه-الاسترليني (2)

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.
انتخابات-تركيا

انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

اتجه الناخبون في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع، مرة ثانية، من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما تجرى الانتخابات بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 6 مايو الماضي، والذي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي. واعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.
اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
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