كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

يعترف العديد من المحللين والخبراء في الصين أن بلادهم خسرت الحرب الإعلامية مع الولايات المتحدة، التي كانت عنصرًا هامًا في الصراع التجاري بين البلدين

تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

ترامب وشي

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.

وبدا من الواضح أن محاولة الصين التعامل مع الآلة الإعلامية، سواء بوسائل ومنصات صحفية موازية أو عن طريق حملات تمويل دعائية في الإعلام الأمريكي، لم تستطع مواكبة تلك الآلة الضخمة التي تمتلكها واشنطن. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية،