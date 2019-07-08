كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

يعترف العديد من المحللين والخبراء في الصين أن بلادهم خسرت الحرب الإعلامية مع الولايات المتحدة، التي كانت عنصرًا هامًا في الصراع التجاري بين البلدين
تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين.
وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
وبدا من الواضح أن محاولة الصين التعامل مع الآلة الإعلامية، سواء بوسائل ومنصات صحفية موازية أو عن طريق حملات تمويل دعائية في الإعلام الأمريكي، لم تستطع مواكبة تلك الآلة الضخمة التي تمتلكها واشنطن.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية،
وبدا من الواضح أن محاولة الصين التعامل مع الآلة الإعلامية، سواء بوسائل ومنصات صحفية موازية أو عن طريق حملات تمويل دعائية في الإعلام الأمريكي، لم تستطع مواكبة تلك الآلة الضخمة التي تمتلكها واشنطن.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، ألقت الضوء على محاولات الصين في هذا المجال، والتي -حسب آراء بعض الخبراء- لم تؤت ثمارها.
وخلال محاضرة بجامعة رنمين في بكين الأسبوع الماضي، سأل الاقتصادي البارز يو يونجدينج: لماذا لم تتحدث أي من الشركات الصينية عن سرقة الملكية الفكرية من قبل الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها؟
وقال يو، الذي عمل في السابق مستشارًا لبنك الشعب الصيني: "لقد فشلت الصين كثيرًا في هذه الحرب الدعائية.. هذا شيء نحتاج إلى إصلاحه".
وأوضح يو أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بنشر أكثر من 100 تغريدة بها كلمة الصين منذ بدء الحرب التجارية في يوليو الماضي، في الوقت الذي كانت الحكومة الصينية أكثر هدوءًا".
ويرى المحللون أن هذا التباين في التواصل قد سمح للولايات المتحدة بالسيطرة على القصص الإعلامية للحرب التجارية، حيث تعتمد بكين على تغطية وسائل الإعلام الحكومية المدارة بعناية من الحكومة، والتي لا تستطيع جذب الجماهير على المستوى الدولي.
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وقالت الصحيفة الصينية إن عقبات آلة الدعاية الصينية البيروقراطية تتركز في افتقارها لفهم الجمهور الغربي، والأفكار السلبية التي تعاني منها بكين بشكل فعلي من وجهة نظر الإعلام الغربي.
ومن جانبه، قال جوناثان هاسد، أستاذ العلوم السياسية المساعد المتخصص في وسائل الإعلام الصينية بجامعة ولاية أيوا: "عدم فعالية إستراتيجية الحزب الشيوعي الصيني الإعلامية واضحة في الحرب التجارية".
وأضاف: "على الرغم من قلة زعماء العالم أو الشعوب التي تثق أو تتعاطف مع ترامب، لا أحد يثق أيضًا في الحزب، وهكذا تمكن ترامب من التحكم الفعال في سرد الصحافة الدولية حتى في وسائل الإعلام العدائية نسبيًا".
وفي حين ظل ترامب لأكثر من 70 دقيقة يغرد عبر تويتر، بعد مقابلته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين، اكتفت وكالة أنباء الصين شينخوا، بنشر بيان لا يوضح الكثير من الأمور حول المحادثات، كما أنها لم تذكر آراء الولايات المتحدة أو الحظر الأمريكي على شركة هواوي للاتصالات.
ولكونها من أكثر المتضررين اهتمت شركة هواوي، صاحبة المصالح التجارية الكبيرة في جميع أنحاء العالم، التي كانت في وسط العاصفة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ البداية، بالحديث عن نفسها وتقديم الدفوع اللازمة أمام وسائل الإعلام الأمريكية بشكل منفصل عن الحكومة.
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وحاولت الشركة الادعاء بأنها لا تملك صلات بالحكومة الصينية، مدافعة عن نفسها ضد المزاعم التي تتنوع ما بين سرقة التكنولوجيا وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.