أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

أخيرًا ولكن ليس آخرًا، اعتني بنظامك الغذائي، الأكل والشرب الجيد له تأثير كبير على مظهر بشرتك، لابد من تناول الفواكه والخضراوات وشرب الكثير من الماء في نظامك الغذائي

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مكياج

تظن الكثير من النساء، أنها لن تحصل على وجه مشرق إلا بوضع مساحيق التجميل، ولكن ربما تكون الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن كثرة استخدام المساحيق تصيب البشرة بالجفاف من ثم شيخوخة مبكرة. لا يوجد أدنى شك في أن جميع النساء مفتونة بوضع المكياج وتريد تجربة الأشكال والأنواع المختلفة للمكياج، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكياج يعزز من المظهر، لكن إذا كنتِ لا ترغبين في وضع مساحيق التجميل بكثرة، والظهور بشكل طبيعي؛ فهناك العديد من الطرق التي تجعلك تظهرين بمظهر مشرق:

النوم جيدًا يعد النوم الكافي هو المفتاح لتظهري منتعشة وجميلة دون أي مكياج، من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم للاسترخاء والراحة لجسمك بدرجة كافية لتترك بشرتك مذهلة وتجدد شبابها؛ لذا، فإن أول شيء عليك القيام به هو النوم جيدًا. الترطيب ترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن يفعل العجائب