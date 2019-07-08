أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

أخيرًا ولكن ليس آخرًا، اعتني بنظامك الغذائي، الأكل والشرب الجيد له تأثير كبير على مظهر بشرتك، لابد من تناول الفواكه والخضراوات وشرب الكثير من الماء في نظامك الغذائي
تظن الكثير من النساء، أنها لن تحصل على وجه مشرق إلا بوضع مساحيق التجميل، ولكن ربما تكون الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن كثرة استخدام المساحيق تصيب البشرة بالجفاف من ثم شيخوخة مبكرة.
لا يوجد أدنى شك في أن جميع النساء مفتونة بوضع المكياج وتريد تجربة الأشكال والأنواع المختلفة للمكياج، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكياج يعزز من المظهر، لكن إذا كنتِ لا ترغبين في وضع مساحيق التجميل بكثرة، والظهور بشكل طبيعي؛ فهناك العديد من الطرق التي تجعلك تظهرين بمظهر مشرق:
النوم جيدًا
يعد النوم الكافي هو المفتاح لتظهري منتعشة وجميلة دون أي مكياج، من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم للاسترخاء والراحة لجسمك بدرجة كافية لتترك بشرتك مذهلة وتجدد شبابها؛ لذا، فإن أول شيء عليك القيام به هو النوم جيدًا.
الترطيب
ترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن يفعل العجائب
النوم جيدًا
يعد النوم الكافي هو المفتاح لتظهري منتعشة وجميلة دون أي مكياج، من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم للاسترخاء والراحة لجسمك بدرجة كافية لتترك بشرتك مذهلة وتجدد شبابها؛ لذا، فإن أول شيء عليك القيام به هو النوم جيدًا.
الترطيب
ترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن يفعل العجائب بالبشرة، تمنح المرطبات البشرة الترطيب الذي تحتاجه، لتكون ناعمة؛ لذا اجعلي ترطيب البشرة عادة يومية، بمجرد خروجك من الحمام، ضعي كريما مرطبا في جميع أنحاء الجسم وسترين التغيير في بشرتك.
التقشير
إذا كنتِ تريدين الظهور بشكل طبيعي، فأنت بحاجة إلى تقشير، فهو يزيل الجلد الميت وينظف مسام البشرة، مع ذلك لا يجب الإفراط في التقشير.
استخدام التونر
معظمنا لا يزال لا يفهم أهمية التونر، يعد التونر في روتين العناية بالبشرة أمرًا ضروريا إذا كنتِ تريدين أن تظهري جميلة بدون مكياج، يساعد التونر على تنعيم البشرة.
عدم الالتفات لحب الشباب
حب الشباب مشكلة قديمة العهد يواجهها الكثير من النساء، مع ذلك، بعض الأخطاء التي نقوم بها تزيد الأمر سوءًا، التركيز على البثور وحب الشباب ووضع مساحيق التصحيح، تلك المساحيق تؤدي إلى ندوب الوجه، إذا كنتِ تريدين الجمال الطبيعي دون أي مكياج.
احذري الحواجب الرفيعة
تعد منطقة الحاجب من الأماكن التي تحدد وجهك، فإذا قمتِ بإزالة شعر الحاجب أكثر من اللازم، سيعطي وجهك إطلالة شاحبة وسنا أكبر من سنك.
لذا، فإن مجرد تنظيف حواجبك سيعزز مظهرك.
تسريحات الشعر المختلفة
شيء آخر يحدث اختلافًا كبيرًا في مظهرك هو تصفيفة الشعر الأنيقة، تصفيفة الشعر الأنيقة يمكن أن تظهر وجهك بشكل أفضل.
الحفاظ على نظافة الفم
الابتسامة الجيدة هي كل المكياج الذي تحتاجينه، لذلك، اعتني بصحتك عن طريق الفم وتنظيف الأسنان لتتباهى بجمالك الطبيعي.
الحماية من أشعة الشمس دائمًا
لا يمكنك تخيل أن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يحدث الكثير من الأضرار للبشرة، يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد؛ بالتالي، من المهم أن تحمي بشرتك دائمًا من الشمس، للحصول على جلد خالٍ من العيوب، تأكدي من وضع واقي الشمس عند الخروج.
ترطيب الشفايف
من المهم العناية بشفتيك، حافظي على شفتيك رطبة في جميع الأوقات. احرصي دائمًا على وضع مرهم للشفاه معك، وإذا شعرت أن شفتيك جافة، سوف تساعدك الشفاه الناعمة على أن تظهري جميلة دون وضع أي مكياج.
استخدام الفازلين
للفازلين فوائد عديدة ويمكن الاستفادة منها إذا استخدمتِه بدلا من الماسكارا، حيث يساعدكِ في الحصول على رموش كثيفة بدون مستحضرات تحتوي على مواد صناعية ضارة، ربما لا يعيطكِ الفازلين نفس نتيجة الماسكارا ولكن يمكنك الاعتماد عليه لإطلالة طبيعية نضرة خاصة في الأماكن التي لا تتطلب تكلفًا ومكياجًا كثيفًا.
النظام الغذائي
أخيرًا، ولكن ليس آخرًا، اعتني بنظامك الغذائي، الأكل والشرب الجيد له تأثير كبير على مظهر بشرتك، لابد من تناول الفواكه والخضراوات وشرب الكثير من الماء في نظامك الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام.