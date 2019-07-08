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أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

أخيرًا ولكن ليس آخرًا، اعتني بنظامك الغذائي، الأكل والشرب الجيد له تأثير كبير على مظهر بشرتك، لابد من تناول الفواكه والخضراوات وشرب الكثير من الماء في نظامك الغذائي
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مكياج
مكياج
تظن الكثير من النساء، أنها لن تحصل على وجه مشرق إلا بوضع مساحيق التجميل، ولكن ربما تكون الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن كثرة استخدام المساحيق تصيب البشرة بالجفاف من ثم شيخوخة مبكرة. لا يوجد أدنى شك في أن جميع النساء مفتونة بوضع المكياج وتريد تجربة الأشكال والأنواع المختلفة للمكياج، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكياج يعزز من المظهر، لكن إذا كنتِ لا ترغبين في وضع مساحيق التجميل بكثرة، والظهور بشكل طبيعي؛ فهناك العديد من الطرق التي تجعلك تظهرين بمظهر مشرق:
النوم جيدًا يعد النوم الكافي هو المفتاح لتظهري منتعشة وجميلة دون أي مكياج، من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6- 8 ساعات من النوم للاسترخاء والراحة لجسمك بدرجة كافية لتترك بشرتك مذهلة وتجدد شبابها؛ لذا، فإن أول شيء عليك القيام به هو النوم جيدًا.   الترطيب ترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن يفعل العجائب
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فيكتور-اند-رولف (2)

أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
جيفينشي

أزياء صينية ونقوشات مبهجة.. أسبوع الموضة بباريس

أسابيع الموضة التي تقام في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية دائمًا تحمل العديد من المفاجآت، وتنشر توجها جديدًا للموضة. وهذا الموسم كان مليئا بالتصميمات الجذابة والمنافسات الشرسة، فكما شاركت دور الأزياء العالمية، كان هناك حضور عربي خاص بمجموعة من الفساتين الخارجة عن المألوف. ويستوحي مصممو الأزياء التصميمات من قلب الشارع، ولديهم دور في عكس الحضارات المختلفة التي لديها دور كبير في مختلف البلدان؛ لذا دعنا نتعرف معًا على ما حدث في أول 3 أيام، وما ظهرت به عارضات الأزياء.
اخضر فاتح

بأقل التكاليف.. غير ديكورات منزلك في الصيف

الصيف هو الوقت المثالي لجعل منزلك بشكل أفضل، بعيدا عن الشتاء وكآبته. فمن الألوان الغامقة إلى المطبوعات الرائعة، يمكن لبعض تحديثات الديكور السهلة أن تجعل منزلك يبدو وكأنه شاطئ استوائي أو كوخ موجود على إحدى البحيرات، خاصة وإن الصيف موسم الترفيه. بالطبع تحتاج إلى بعض الأفكار التي تساعدك في تغيير ديكور منزلك ليناسب الصيف تماما ولتتحول أفكار وأحلامك إلى حقيقة، لذا إليك بعض الأفكار العصرية التي تحول منزلك تماما وتجعله ملائما لك ولأسرتك وفقا لما ذكره موقع The Spruce.
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